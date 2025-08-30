  1. استانها
  2. سمنان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

۱۱۴ پروژه در گرمسار افتتاح شد

گرمسار- فرماندار گرمسار گفت: امروز با حضور استاندار سمنان و به صورت متمرکز ۱۱۴ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان مقارن با ایام هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع افتتاح متمرکز و همزمان پروژه‌های هفته دولت از افتتاح ۱۱۴ پروژه عمرانی و همچنین اقتصادی در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح‌ها گذاشته شده است، افزود: طرح آبرسانی، برق، پروژه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، راه روستایی، طرح‌های صنعتی و تولیدی و … در زمره مهمترین طرح‌های افتتاحی هفته دولت در شهرستان گرمسار هستند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه ۹۵ طرح عمرانی امروز به صورت متمرکز در شهرستان به بهره برداری رسید، تاکید کرد: امروز همچنین به صورت متمرکز شاهد بهره برداری از ۱۹ پروژه اقتصادی و سرمایه گذاری در این شهرستان هستیم.

همتی همچنین به مقوله مهم آب به عنوان یکی از جدی ترین مطالبات و دغدغه‌های مردم شهرستان گرمسار اشاره کرد و ابراز داشت: علاوه بر تأمین آب شرب در این شهرستان مقوله حقابه کشاورزان نیز مد نظر است.

وی از حفر هشت حلقه چاه پشتیبان برای تأمین آب مورد نیاز شهرستان گرمسار خبر داد و افزود: این چاه‌ها در مواقع بحرانی و اضطراری به کمک منابع آبی کنونی شهرستان خواهند آمد تا بتوانیم پیک مصرف آب را رد کنیم.

