رتبه یک کنکور هنر: موفقیت یعنی وفاداری به علاقه نه توقعات دیگران

مبینا رستمی‌بهنامی، دختر مراغه‌ای متولد ۱۳۸۵ و رتبه یک کنکور هنر ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پشتکار، علاقه واقعی به هنر و حمایت خانواده سه ضلع مثلث موفقیتم بوده‌اند.

وی ادامه داد: راستش انتظار رتبه یک شدن را نداشتم، اما مطمئن بودم تلاشم نتیجه خوبی خواهد داشت. وقتی اسمم را به عنوان نفر اول دیدم، شوکه شدم. اشک شوق ریختم و همان لحظه با خودم گفتم این تازه شروع مسیر من در هنر است.

وی در خصوص نقش کلاس‌های آموزشی افزود: من هم در کلاس‌ها شرکت کردم و بی‌فایده نبود، اما عامل اصلی موفقیتم تلاش فردی بود. اینکه خودت با برنامه و تمرکز پیش بروی خیلی مهم‌تر است. البته حمایت خانواده‌ام هم آرامش زیادی به من داد.

رستمی در مورد روش مطالعه‌اش خاطرنشان کرد: میانگین روزانه ۸ تا ۱۰ ساعت درس می‌خواندم. ولی صرفاً به حجم مطالعه تکیه نمی‌کردم، بلکه سعی می‌کردم مفاهیم را عمیق بفهمم و مداومت داشته باشم. هیچ روزی را بدون مطالعه رها نکردم. استمرار برایم اصل بود.

وی به داوطلبان سال بعد توصیه می‌کند: خواهش می‌کنم مسیرتان را بر اساس علاقه انتخاب کنید، نه فشارها و توقعات دیگران. تنها علاقه است که سختی‌ها را تحمل‌پذیر می‌کند. اگر عاشق رشته‌ای باشید، تلاش کردن برایش معنا پیدا می‌کند.

رتبه یک کنکور هنر در پایان در خصوص برنامه‌های آینده اش گفت: تصمیم دارم مسیر هنری‌ام را جدی‌تر دنبال کنم و در دانشگاه هم به سمتی بروم که بتوانم در هنر تخصصی و مؤثر فعالیت کنم.

برای من مهم است کاری انجام دهم که هم برای جامعه مفید باشد و هم برای خودم رضایت‌بخش.