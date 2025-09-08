افتتاح خط انتقال شیرابه کاوه سودا مراغه پس از ۱۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، این خط انتقال از طریق لوله گذاری به طور ۲۰ کیلومتر از سوی بخش خصوصی و کارخانه کاوه سودا اجرا شده است که یکی از مهمترین طرح‌های زیست محیطی منطقه شمال غرب کشور و آذربایجان شرقی به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی روز دوشنبه در مراسم افتتاح این طرح، با قدردانی از همکاری و تعاملات سازنده بین بخش خصوصی و دولت در اجرای این طرح، اظهار کرد: دادگستری استان به عنوان نهاد نظارتی و حاکمیتی از حق و حقوق مسائل زیست محیطی حمایت می‌کند.

موسی خلیل اللهی با اشاره به مشکلات عدیده حاصل از سرازیر شدن شیرابه‌های کارخانه کاوه سودا به اراضی منطقه، افزود: این مشکل با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه حل و نگرانی چندین ساله کارگران و کشاورزان شهرستان‌های مراغه و بناب با انتقال شورابه به دریاچه ارومیه برطرف شد.

وی با اشاره به اینکه برای عملیاتی شدن این طرح طی یک دهه اخیر ۲۰ جلسه کارشناسی تشکیل شده است، گفت: با افتتاح این طرح یکی از قدیمی ترین مشکلات زیست محیطی آذربایجان شرقی رفع خواهد شد.

خلیل اللهی دخالت قوه قضائیه در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و حمایت از حفظ و افزایش اشتغال و بهره‌وری واحدهای تولیدی را رویکرد اصلی قوه قضائیه عنوان و اضافه کرد: کارخانه کاوه سودا با بیش از سه هزار نفر کارگر یکی از واحدهای برزگ تولیدی استان است که باید ضمن فعالیت، نسبت به رعایت مسایل زیست محیطی نیز حساسیت داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز در این مراسم طرح انتقال شیرابه‌های کاوه سودا به بستر دریاچه ارومیه را جزو بزرگترین و مهمترین طرح‌های زیست محیطی استان برشمرد و گفت: امروز یکی از بهترین روزهای محیط زیست منطقه است که پس از سال‌ها با همکاری دستگاه قضایی، دولت و بخش خصوصی یکی از مشکلات زیست محیطی حل می‌شود.

محمدحسین حسن زاده با اشاره به نشست متعدد تخصصی کارشناسان محیط زیست و استانداری آذربایجان شرقی، فرمانداری مراغه و مدیران کاوه سودا در ماه‌ها ی اخیر، اظهار کرد: حذف تدریجی لاگون ها در این نشست‌ها نهایی شد که امری تدریجی بود تا مانع از بروز حوادث ناخواسته در این زمینه شویم.

به گفته وی بر همین اساس و با نظر استادان دانشگاه‌های تبریز و مراغه مقرر شد پساب پیش تصفیه کارخانه کاوه سودا به بستر دریاچه ارومیه منتقل شود که این اقدام با اجرای عملیات لوله گذاری به طول ۲۸ کیلومتر اجرایی شد وامروز شاهد بهره برداری از آن هستیم.

حسن زاده صیانت از محیط زیست، توجه به تولید و چرخه اقتصادی، آینده محوری و توجه به موضوع مهم سلامت مردم و جلوگیری از هر گونه آلودگی در اراضی کشاورزی منطقه را مهمترین اهداف اجرای خط انتقال شیرابه کاوه سودا به بستر دریاچه ارومیه بیان کرد.

افتتاح این خط انتقال نشان دهنده تعامل بین دولت و بخش خصوصی است

امام جمعه شهرستان مراغه نیز با تاکید بر حفظ حق و حقوق مردم در واحدهای تولیدی، گفت: این اقدام بسیار مهم و بجا نشان دهنده وجود تعامل، همکاری و روحیه جهادی در بین مردم به عنوان بخش خصوصی و دولت دارد که امری بسیار مقدس و قابل ستایش است.

حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده ادامه داد: تولیدکنندگان جهادگران اقتصادی هستند و برای حمایت از تولید باید از واحدهای این چنین که زمینه ساز اشتغال جوانان منطقه هستند، حمایت شود و این حمایت‌های نباید در شعار باقی بماند.

وی افزود: امروز بزرگترین دغدغه رهبری حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی است و بر همین مبنا حمایت از این کارخانه در واقع حمایت از اشتغال بیش از سه هزار نفر کارگر است و لازم است مسئولان هرچه در توان دارند برای تولید و اشتغال اهتمام داشته باشند.