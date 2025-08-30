  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان را امری لازم، حیاتی و قوام بخش گفتمان صلح در منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمن گریگوریان دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان در پایان سفر فشرده‌ای که به دعوت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به تهران داشت ضمن ابراز رضایت از ملاقات‌های خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران، گفت: سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان که در این سفر پیرامون آن بحث و رایزنی شد در آینده‌ای نزدیک به امضای مقامات دو کشور خواهد رسید.

لاریجانی در نشست پایانی سفر یک روزه گریگوریان دبیر شورای عالی امنیت ارمنستان، امضای سند جامع روابط راهبردی میان دو کشور را امری لازم، حیاتی و قوام بخش گفتمان صلح در منطقه دانست.

