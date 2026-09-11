به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور با تشریح آخرین وضعیت عملیات بازسازی دو پل واقع در محور پیش از سه‌راهی کهورستان اظهار کرد: یکی از این پل‌ها در مسیر رفت از بندرخمیر به سمت کهورستان و لار و پل دیگر در مسیر برگشت از کهورستان به سمت بندرخمیر قرار دارد.

وی افزود: عملیات اجرایی پل مسیر برگشت از کهورستان به سمت بندرخمیر تقریباً به‌طور کامل به پایان رسیده و تنها اجرای روکش آسفالت باقی مانده است که پیش‌بینی می‌شود حداکثر طی یکی دو روز آینده تکمیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: پس از اجرای روکش آسفالت، این پل آماده پذیرش ترافیک خواهد بود و امکان استفاده از آن برای تردد خودروها فراهم می‌شود.

صادقی‌پور درباره وضعیت پل مسیر رفت از بندرخمیر به سمت کهورستان و لار نیز گفت: این پل دارای چهار دهانه است که اجرای پایه‌های آن به‌طور کامل انجام شده و عملیات خاک‌ریزی برای اجرای دال و قالب‌بندی نیز به صورت کامل پیش رفته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر عملیات آرماتوربندی دو دهانه از این پل آغاز شده و در حال اجراست و روند تکمیل سایر بخش‌ها نیز با جدیت دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به برنامه استان برای افتتاح پروژه‌های بازسازی پل‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت عملیات، برنامه‌ریزی شده است پل مسیر رفت از بندرخمیر به سمت کهورستان نیز تا پایان شهریورماه تکمیل شود.

صادقی‌پور افزود: هدف این است که با تکمیل پل مسیر رفت، هر دو پل در این محور به صورت همزمان افتتاح و به بهره‌برداری برسند و شرایط تردد در این مسیر به وضعیت مناسب بازگردد.

وی تأکید کرد: تسریع در روند بازسازی پل‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن آنها به چرخه تردد، از اولویت‌های مدیریت عمرانی استان است و عملیات اجرایی این پروژه‌ها تا تکمیل نهایی با جدیت ادامه خواهد داشت.