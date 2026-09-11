خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، به دعوت احمد عجم، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، به شهرستان شاهرود سفر کرد و ضمن افتتاح طرح بهسازی و ایمن‌سازی محور شاهرود - طرود، از آغاز مطالعات ادامه کریدور حرم تا حرم در شرق استان سمنان خبر داد.

بازوند در این سفر با حضور در مراسم افتتاح طرح بهسازی محور شاهرود - طرود، از این مسیر بازدید کرد. احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی نیز در این مراسم حضور داشتند.

یکی از مهم‌ترین خبرهای این سفر، اعلام آغاز مطالعات ادامه طرح بزرگراه حرم تا حرم در شرق استان سمنان بود؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته درباره مسیر عبور آن در محدوده شهرستان شاهرود مباحث و نگرانی‌هایی مطرح شده بود.

افتتاح طرح بهسازی و ایمن‌سازی محور طرود

طرح بهسازی و ایمن‌سازی محور شاهرود - طرود در دو قطعه به طول مجموع ۱۴.۵ کیلومتر اجرا و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید.

امیر عمیدی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قطعه نخست این طرح به طول هفت کیلومتر و ۴۰۰ متر و با عرض ۱۱ متر و قطعه دوم نیز به طول هفت کیلومتر و با عرض ۱۱ متر اجرا شده است.

وی با بیان اینکه برای قطعه نخست این طرح دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و برای قطعه دوم نیز دو هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد در محور پرخطر و حادثه‌خیز شاهرود - طرود اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان تصریح کرد: مجموع اعتبار هزینه‌شده برای بهسازی و ساخت ۱۴ کیلومتر و ۴۰۰ متر از مسیر حادثه‌خیز شاهرود - طرود، چهار هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال بوده است.

محور شاهرود - طرود در مسیر کریدورهای آینده

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز در حاشیه سفر به شاهرود و در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت محور شاهرود - طرود، اظهار کرد: این محور بسیار راهبردی و مهم است و می‌تواند در آینده نزدیک در نقشه کریدوری کشور نقش مهمی ایفا کند.

وی افزود: کریدورهای شمال و شمال‌شرق کشور به مرکز و جنوب می‌توانند از مسیر شاهرود، طرود و معلمان برای دسترسی به مرکز کشور استفاده کنند و امیدواریم در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بودجه‌ای کشور نیز گفت: باید به دنبال راهکارهای جدید برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی باشیم، چراکه وضعیت بودجه‌ای کشور، به‌ویژه پس از وقوع جنگ، شرایط خاصی را دنبال می‌کند.

بازوند ادامه داد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، به‌خصوص معادن و صنایعی که در مجاورت راه‌ها قرار دارند، از جمله برنامه‌های ما برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی خواهد بود.

آغاز مطالعات کریدور حرم تا حرم در شرق استان

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از انجام مطالعات ادامه کریدور حرم تا حرم در شرق استان سمنان خبر داد و گفت: عملیات عمرانی ساخت این مجموعه پس از تکمیل مطالعات در شرق استان انجام خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه برای انجام مطالعات این طرح در شهرستان‌های شاهرود و میامی دست‌کم باید شش ماه تا یک سال زمان صرف شود، افزود: تلاش ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، کمبودهای اعتباری دولت را پوشش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ورود بخش خصوصی به این طرح ممکن است روند مطالعات و اجرای کار را تا حدودی کاهش دهد، زیرا با حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی، باید همه عوامل و جوانب طرح مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کریدور حرم تا حرم با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد، اظهار کرد: اگر چنین طرح‌هایی در کشور اجرایی نشود، در سال‌های آینده با مشکلات جدی ترافیکی در جاده‌ها مواجه خواهیم شد.

تأکید بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن

احمد عجم، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به کمبود اعتبارات طرح‌های راهسازی در شرق استان سمنان، بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن و صنایع تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دولت باید از ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن و صنایع استفاده کند و مسئولان راهکارهای جایگزین برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های راهسازی را نیز مدنظر قرار دهند.

عجم افزود: در کنار استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن، مولدسازی نیز می‌تواند یکی از راهکارهای تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باشد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام متعدد در کشور، گفت: معادن متعدد یکی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های شرق استان سمنان هستند که در جوار راه‌ها و جاده‌های اصلی استان قرار دارند و می‌توان از این ظرفیت برای تکمیل طرح‌های زیرساختی استفاده کرد.

گلایه از وضعیت راه‌های شاهرود و میامی

عجم همچنین از عملکرد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلایه کرد و با اشاره به وقوع تصادفات مرگبار در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه حوادث هفته گذشته که به جان‌باختن تعدادی از اعضای حوزه هنری شاهرود منجر شد، خواستار توجه جدی‌تر به عقب‌ماندگی‌های حوزه راه در شاهرود و میامی شد.

وی گفت: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در شاهرود و میامی تلاش کند و حداقل اقدام در این زمینه، اختصاص اعتبارات، اجرای پروژه‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه بیش از نیمی از راه‌های استان سمنان در شرق استان قرار دارد، افزود: با وجود این، جدی‌ترین مشکلات جاده‌ای نیز در همین منطقه وجود دارد.

عجم تأکید کرد: این وضعیت می‌طلبد مسئولان نگاه جدی‌تری به مسئله راه‌ها داشته باشند، چراکه شرق استان سمنان در حوزه راه با بیشترین عقب‌ماندگی مواجه است و بسیاری از مشکلات راه‌های اصلی و روستایی سال‌هاست برای مردم باقی مانده و برطرف نشده است.

۲۴۰۰ کیلومتر راه در شاهرود

محمدحسن آصفری، معاون استاندار و فرماندار شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیمی از راه‌های استان سمنان در شرق استان قرار دارد، اظهار کرد: این وضعیت می‌طلبد مسئولان استانی و وزارت راه و شهرسازی نگاه جدی‌تری به جاده‌های منطقه داشته باشند.

وی افزود: در شهرستان شاهرود حدود دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر جاده وجود دارد، اما اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در شرق استان مستقر نیست و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی شرق استان در منطقه مستقر است، اما اداره کل راهداری وجود ندارد، گفت: اختیار لازم برای مدیریت و رسیدگی سریع به مشکلات راه‌های این منطقه وجود ندارد و این موضوع یکی از مشکلات جدی شهرستان شاهرود است.

آصفری با تأکید بر ضرورت تناسب نگاه و امکانات راهداری با گستردگی راه‌های شرق استان، اظهار کرد: بیش از ۷۶ نقطه خطرآفرین و حادثه‌ساز از سوی راهداری استان سمنان شناسایی شده که تنها پنج مورد آن در شاهرود قرار دارد؛ این در حالی است که شاهرود بیشترین تلفات جاده‌ای استان سمنان را به خود اختصاص داده است.

را و ایمنی تردد، مهم‌ترین مطالبه

سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به شاهرود و افتتاح بخشی از محور شاهرود - طرود، بار دیگر مسئله راه و ایمنی تردد را به یکی از مطالبات جدی مردم شرق استان سمنان تبدیل کرد؛ مردمی که سال‌هاست پیامدهای کمبود زیرساخت، نقاط حادثه‌خیز و پروژه‌های نیمه‌تمام را در مسیرهای ارتباطی منطقه تجربه می‌کنند.

از نگاه مردم، افتتاح چند کیلومتر از یک محور اگرچه اقدامی مثبت است، اما نمی‌تواند پایان مطالبه‌ای باشد که با جان و امنیت خانواده‌ها، دسترسی روستاها و شهرها و آینده توسعه منطقه گره خورده است.

اکنون مردم شاهرود و میامی بیش از هر چیز منتظرند وعده‌ها از مرحله اعلام و مطالعه عبور کرده و به اقدام عملی برسد؛ از تعیین تکلیف مسیر و اجرای کریدور حرم تا حرم گرفته تا تکمیل راه‌های نیمه‌تمام، رفع نقاط حادثه‌خیز و تقویت امکانات راهداری در شرق استان. آنچه امروز از سوی مردم مطالبه می‌شود، نگاه متناسب با وسعت راه‌ها، جمعیت، ظرفیت‌های اقتصادی و حجم تردد منطقه است؛ نگاهی که بتواند عقب‌ماندگی‌های چندین‌ساله را جبران کند و سهم شرق استان سمنان از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را به مطالبه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تبدیل سازد.