حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های گسترده از نیمه دوم مهرماه، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات ناشی از سیلاب و جلوگیری از آسیب به پل‌ها و ابنیه فنی راه‌های استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پاکسازی مسیر عبور آب در پل‌ها و آبروها نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب دارد و در همین راستا، لایروبی دهانه پل‌ها، رفع انسداد آب‌چکان‌ها و هدایت مناسب روان‌آب‌های سطحی در بالادست و پایین‌دست سازه‌ها پیش از آغاز فصل بارندگی با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام بیان کرد: تنقیه پل‌ها شامل پاکسازی گل‌ولای، رسوبات و موانع موجود در دهانه و مسیر عبور آب است که اجرای به‌موقع این عملیات می‌تواند از آبگرفتگی مسیرها و وارد شدن خسارت به ابنیه فنی و بستر راه‌ها در زمان بارش‌های شدید جلوگیری کند.

دشتی‌پور با اشاره به آمادگی راهداری ایلام برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو گفت: بیش از ۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین برای مقابله با تبعات احتمالی بارش‌ها و جلوگیری از انسداد محورهای ارتباطی استان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی ادامه داد: در سال جاری در حوزه ابنیه فنی راه‌ها، تعریض و احداث چهار دستگاه پل، تعریض و احداث ۱۳ دستگاه آبرو و انجام تعمیرات اساسی و جزئی ۱۹ دستگاه از ابنیه فنی راههای استان انجام شده است.

وی گفت: اجرای حفاظ پل‌ها، تعمیر و مقاوم‌سازی ۶۰۰ متر طول از تونل‌های استان، تنقیه و دیواره‌سازی ۷۸ دستگاه پل، اصلاح زهکشی عرشه پنج دستگاه پل، رفع و اصلاح ۲۳ نقطه فاقد آبگذری مناسب و تثبیت بستر، اجرای رادیه و برید هشت دستگاه پل دیگر از دیگر اقدامات انجام شده در راستای افزایش ایمنی و پایداری راههای استان است.