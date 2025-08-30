به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی شامگاه شنبه در نشست با احزاب سیاسی استان اظهار کرد: اصلاحطلبان در انتخابات اخیر نامزد اختصاصی خود یعنی دکتر مسعود پزشکیان را داشتند، از اینرو نقدها باید در کنار بیان نقاط مثبت مطرح شود.
وی افزود: رئیسجمهور از معدود سیاستمدارانی است که برای استانهای مرزی نگاه امنیتی ندارد و باور دارد باید از مرزها برای توسعه اقتصادی بهره گرفت.
وی ادامه داد: امروز مرز خراسان جنوبی ظرفیتی ارزشمند و عامل پیشرفت است و ایجاد منطقه اقتصادی مشترک با افغانستان میتواند تحولات بزرگی رقم بزند.
آهی با اشاره به ضرورت نقشآفرینی نمایندگان استان گفت: انتظار میرود نمایندگان مطالبات مردم را با صدای بلند در مجلس بیان کنند تا نام بیرجند و خراسان جنوبی در سطح ملی شنیده شود.
مشاور رئیسجمهور با انتقاد از برخی مداخلات نمایندگان تصریح کرد: مأموریت مجلس قانونگذاری و نظارت است نه دخالت در انتصاب مدیران.ورود به این حوزهها خیانت به اصل مجلس خواهد بود.
وی تصریح کرد: سؤال و استیضاح ابزار قانونی مجلس است اما دخالتهای نابجا موجب تضعیف دولت و ایجاد ناکارآمدی خواهد شد.
وی تأکید کرد: وفاق به معنای تقسیم سهم و قدرت نیست و چنین رویکردی باعث ناامیدی مردم نسبت به انتخابات خواهد شد.
آهی همچنین با اشاره به عملکرد استاندار خراسان جنوبی گفت: نقد ضروری است اما باید با انصاف همراه باشد، چرا که استاندار در استفاده از نیروهای اصلاحطلب عملکرد مناسبی داشته است.
مشاور رئیسجمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژهای به احزاب دارد، افزود: برگزاری نشستهای متعدد با احزاب نشاندهنده این باور است، هرچند احزاب باید از پراکندگی فاصله بگیرند و به سمت ایفای نقش واقعی خود حرکت کنند.
وی پرورش نیروهای نخبه و جوان را از ضرورتهای امروز کشور دانست و گفت: احزاب باید در این زمینه پوستاندازی کرده و کارکرد مؤثرتری داشته باشند.
آهی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: این تجربه نشان داد برای حفظ ایران به همه اقشار نیاز داریم، حتی کسانی که ما را قبول ندارند.
وی با بیان اینکه
سیاستمداران باید هزینه دهند تا ایران ساخته شود، گفت: دولت چهاردهم همه صداها را به رسمیت میشناسد و نتایج این نشستها مستقیم به رئیسجمهور منتقل میشود.
