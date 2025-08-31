۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در دیر افتتاح یا اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شنبه شب در جمع‌بندی سفر خود به شهرستان دیر، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و مردم این شهرستان اظهار کرد: با مدیریت و پیگیری‌های مستمر فرماندار شهرستان و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، در هفته دولت سال جاری در شهرستان دیر بالغ بر ۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

وی افزود: حجم سرمایه‌گذاری برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که تحقق آن‌ها در ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان، به‌ویژه در زمینه تولید و ایجاد اشتغال تأثیر گذار است.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت نگاه دریا محور در توسعه شهرستان‌های ساحلی تصریح کرد: خوشبختانه بخشی از این طرح‌ها در راستای سیاست‌های دولت وفاق ملی در توسعه دریا محور در حال اجرا شدن است و با تداوم این روند، فرصت‌های شغلی خوبی برای ساحل‌نشینان و شهرستان دیر فراهم خواهد شد.

در جریان سفر استاندار بوشهر به شهرستان دیر، عملیات اجرایی و بهره برداری از دو طرح ماهی در قفس، سه مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و بهسازی پیچ‌های جاشک به طول سه کیلومتر به انجام رسید.