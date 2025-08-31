  1. استانها
  2. بوشهر
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۶

۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در دیر افتتاح یا اجرایی شد

۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در دیر افتتاح یا اجرایی شد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: ۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی به مناسبت هفته دولت افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ها در دیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شنبه شب در جمع‌بندی سفر خود به شهرستان دیر، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و مردم این شهرستان اظهار کرد: با مدیریت و پیگیری‌های مستمر فرماندار شهرستان و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، در هفته دولت سال جاری در شهرستان دیر بالغ بر ۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

وی افزود: حجم سرمایه‌گذاری برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که تحقق آن‌ها در ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان، به‌ویژه در زمینه تولید و ایجاد اشتغال تأثیر گذار است.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت نگاه دریا محور در توسعه شهرستان‌های ساحلی تصریح کرد: خوشبختانه بخشی از این طرح‌ها در راستای سیاست‌های دولت وفاق ملی در توسعه دریا محور در حال اجرا شدن است و با تداوم این روند، فرصت‌های شغلی خوبی برای ساحل‌نشینان و شهرستان دیر فراهم خواهد شد.

در جریان سفر استاندار بوشهر به شهرستان دیر، عملیات اجرایی و بهره برداری از دو طرح ماهی در قفس، سه مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و بهسازی پیچ‌های جاشک به طول سه کیلومتر به انجام رسید.

کد خبر 6575223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها