تقدیر از فعالان حوزه اورژانس اجتماعی در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت و سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی، مراسم تجلیل از فعالان این حوزه امروز صبح برگزار شد.

این مراسم با هدف تقدیر از افراد فعال و مرتبط با اورژانس اجتماعی، طرح مسائل مربوط به توسعه این مراکز و تبیین ضرورت گسترش آن در شرایط کنونی، به‌ویژه هنگام وقوع بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی از جمله جنگ، برگزار شد.

همچنین در این برنامه بر اهمیت توسعه اورژانس اجتماعی با استناد به بند ت ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم کشور، آئین‌نامه اورژانس اجتماعی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تأکید شد.

نخستین مرکز اورژانس اجتماعی کشور با عنوان «مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی» در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۷۸ در استان یزد راه‌اندازی شد و از آن زمان تاکنون نقش مهمی در حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان اجتماعی ایفا کرده است.

بار اصلی بخش اجتماعی بر دوش بهزیستی است

محمدعلی طالبی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در اغاز این مراسم اظهار کرد: بار اصلی فعالیت‌های اجتماعی بر دوش بخش اجتماعی این سازمان است و این حوزه بدون داشتن رقیب یا همراه، به تنهایی با گستره‌ای از مسائل روبه‌روست.

وی با اشاره به عمق‌یابی مشکلات اجتماعی در سال‌های اخیر، افزود: هر روز حجم و سنگینی این بار بیشتر می‌شود و لازم است در حوزه اورژانس اجتماعی، مراقبت را به‌عنوان راهبرد اصلی خود انتخاب کنیم. مراقبت واژه‌ای برگرفته از “رقب” به معنای گردن است و در حقیقت به معنای به گردن گرفتن مسئولیت می‌باشد.

طالبی ادامه داد: در حوزه اجتماعی نباید صرفاً به مشاوره اکتفا کرد، چرا که مراقبت فراتر از مشاوره است و به‌ویژه در برخی آسیب‌ها ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

این مقام مسئول اضافه کرد: اگر این رویکرد انتخاب شود، چه‌بسا پاسخگویی مناسب‌تری به تحولات اجتماعی امروز باشد؛ چرا که در گذشته افراد به سمت آسیب‌ها می‌رفتند، اما امروز آسیب‌ها به سمت همه جامعه می‌آیند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی همکاران این حوزه با این جمله صحبت‌های خود را پایان داد: سلام بر آنان که ما را ندیدند ولی فهمیدند، نخواندند ولی دانستند، نبوسیدند ولی دوست داشتند.