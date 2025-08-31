پیام تسلیت پزشکیان در پی شهادت نخست وزیر یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ۹ شهریور در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن احمد غالب ناصرالرهوی و جمعی از همکارانش، اظهار کرد: جامعه جهانی باید فوراً برای توقف یاغیگری و قانونشکنی این رژیم که اکنون بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت است، اقدام کند.
رئیس جمهور در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن احمد غالب ناصرالرهوی، گفت: جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی بار دیگر ماهیت پلید و جنایتکار باند حاکم بر فلسطین اشغالی را نشان داد.
