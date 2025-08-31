  1. ورزش
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

پایان کار تیم دوچرخه سواری ایران در ترکیه؛ پانزدهمی در بین ۱۷ تیم!

تیم ملی دوچرخه سواری ایران با کسب عنوان چهل هشتم انفرادی علی لبیب به عنوان بهترین نتیجه به کار خود در تور بین المللی ترکیه پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوچرخه سواری مردان ایران در تور بین المللی دوچرخه‌سواری چهار مرحله‌ای ترکیه شرکت کرد که بهترین عملکرد نمایندگان ایران، عبور به عنوان نفر چهل و هشتم بود.

علی لبیب دوچرخه سوار ملی پوش کشورمان با قرار گرفتن در رده چهل و هشتم بهترین جایگاه را در بین رکابزنان ایرانی داشت. جایگاه رکابزنان ایران در مجموع چهار مرحله تور به شرح زیر است:

۴۸- علی لبیب
۵۵- حسین علیزاده
۵۶- محمد درزی رامندی
۷۴- نیما ناطقی

مهدی سهرابی دیگر ملی پوش کشورمان در مرحله اول و آیدین علیاری در مرحله دوم مسابقه خود را تمام نکردند. خلیل خورشیدی هم در مرحله چهارم در خط استارت قرار نگرفت.

تیم ایران هم در رده‌بندی کلی تیمی بین ۱۷ تیم شرکت کننده در رده پانزدهم قرار گرفت.

