به گزارش خبرنگار مهر، ستایش قلی‌پور، دوچرخه‌سوار جوان و مستعد استان قزوین، با عملکرد قابل توجه خود در رقابت‌های انتخابی، موفق شد به اردوی تیم ملی سرعت جوانان ایران راه یابد. این اردو با حضور برترین رکابزنان کشور، در استان کرمان برگزار خواهد شد.

همچنین رها باجلان، رکابزن پرتلاش و آینده‌دار قزوینی، به اردوی پایانی تیم ملی استقامت نوجوانان دعوت شده است. نام او در میان تنها سه بانوی منتخب این اردو قرار گرفته که از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

دعوت این دو ورزشکار به اردوهای ملی، نشان‌دهنده رشد چشمگیر دوچرخه‌سواری بانوان در استان قزوین و ظرفیت‌های بالای ورزشکاران جوان این منطقه است.