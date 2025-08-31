سیاتیک را با گرفتگی عضلات اشتباه نگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهرور، ارتوپد و جراح استخوان و مفاصل، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت سیاتیک و گرفتگی عضلات گفت: سیاتیک یک عصب بسیار مهم است که تمام حس و حرکت اندام تحتانی از طریق آن منتقل میشود. اگر فردی حس کف پای خود را دارد یا میتواند راه برود، این عملکرد بهواسطه عصب سیاتیک است که پیامهای مغز را از نخاع به عضلات منتقل میکند.
وی با بیان اینکه برخی افراد به اشتباه تصور میکنند درد سیاتیک را میتوان با روشهای غیرعلمی درمان کرد، افزود: متأسفانه دیده شده که برخی افراد به توصیههای غیرپزشکی عمل میکنند و حتی با تیغ یا ابزارهای سنتی اقدام به ایجاد زخم روی پا میکنند تا درد سیاتیک را کاهش دهند. این کار نهتنها علمی نیست، بلکه بسیار خطرناک است.
مهرور تأکید کرد: ایجاد زخم ممکن است بهطور موقت توجه مغز را از درد سیاتیک منحرف کند، اما درمان واقعی نیست. اگر عصب سیاتیک آسیب جدی ببیند، فرد ممکن است برای همیشه دچار فلج شود. بنابراین، هرگونه اقدام غیرعلمی در این زمینه میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
وی در مصاحبه با رادیو سلامت توصیه کرد: افراد باید دردهای عصبی را از گرفتگیهای عضلانی تشخیص دهند و برای درمان درد سیاتیک حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنند. درمانهای علمی و اصولی تنها راه ایمن برای حفظ سلامت عصبی و حرکتی بدن هستند.
