افتتاح فاز نهایی پروژه میدان فتح تا ۲۰ مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران درباره افتتاح فاز نهایی پروژه میدان فتح اظهار کرد: پروژه میدان فتح با هزینه‌ای بالغ بر ۱,۲۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست. فاز اول آنکه حرکت غرب به سمت شمال است را هفته گذشته بازگشایی کردیم.

وی با بیان اینکه چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه بخشی بود که هفته پیش افتتاح شد، گفت: بعد از بازگشایی این مسیر و جابه‌جایی ترافیک روی این پل چپ‌گرد، ما دو حرکت دیگر غرب به سمت جنوب و جنوب به سمت شمال را روی مسیر اصلی اجرا خواهیم کرد و ترافیک روی مسیر اصلی قرار خواهد رفت.

صداقتی ادامه داد: بعد از این ۳ حرکت باید منتظر رفع معارض لوله گاز باشیم که امید داریم ظرف ۱۰ روز آینده کار آن انجام بشود؛ یک هفته بعد از این رفع معارض مسیر شمال به سمت جنوب را روی مسیر اصلی می‌اندازیم. ترافیکی که اکنون به سمت بیمارستان شریعت رضوی می‌رود و برمی‌گردد و بعد از آن حدود یک ماه بعد مسیر جنوب به سمت شرق که یکی از حرکت‌های مهم است بازگشایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران خاطرنشان کرد: یک ماه بعد از آن به محض رفع معارض لوله گاز مسیر جنوب به سمت غرب افتتاح می‌شود و ترافیک حرکت غرب به سمت غرب بازگشایی می‌شود. این ۶ حرکت نهایتاً تا ۲۰ مهرماه انجام خواهد شد و مشکلات میدان فتح به عنوان یکی از گلوگاه‌های ترافیکی غرب تهران رفع و رجوع خواهد شد.