به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاونین عمرانی و امور اقتصادی استاندار بوشهر، نماینده مجلس و مسؤولان استانی و محلی چهار پروژه راهداری شهرستان دیر با اعتبار ۱۵۶ میلیارد تومان آغاز یا افتتاح شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر صبح پنجشنبه در این آئین گفت: قطعه دوم تعریض و بهسازی پیچ‌های جاشک به طول ۴ کیلومتر و اعتبار ۷۰ میلیارد تومان آغاز شد.

عبدالکریم اخترشناس بیان کرد: یکی از مصوبات سفر هیأت دولت سیزدهم به استان، ایمن سازی پیچ‌های جاشک بوده که قطعه اول آن به طول ۳ کیلومتر شامل واریانت (مسیر) جدید اجرایی شده و بزودی آسفالت می‌شود که تکمیل آن، نقش بسزایی در ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای خواهد داشت.

اخترشناس از تعریض و بهسازی محور آبدان- دوراهک خبر داد و یادآور شد: این مسیر از محدوده‌های پرتصادف استان است که تعریض و بهسازی آن با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین قطعه اول تعریض و بهسازی محور ساحلی بردخون-دیر با اعتبار ۱۵ میلیارد و اصلاح تقاطع بردخون (میدان بردخون) با اعتبار ۶ میلیارد تومان همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.