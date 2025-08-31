  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۹

تصادف مرگبار در نامیبیا با ۱۴ کشته شامل افسران پلیس و کارکنان زندان

وقوع تصادف در جاده‌ای در نامیبیا به کشته شدن ۱۴ نفر شامل کارکنان سازمان زندان‌های این کشور منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی وقوع برخورد دو دستگاه خودرو در جاده‌ای در «ویندهوک» پایتخت نامیبیا، ۱۴ نفر شامل کارکنان سازمان‌های زندان‌های این کشور جان باختند.

نتومبو ناندی ندایتواه، رئیس جمهور نامیبیا اعلام کرد که این حادثه در بزرگراهی در نزدیکی «ماریِنتال» واقع در ۱۶۷ مایلی ویندهوک و در پی برخورد یک دستگاه ون پلیس با ۶ سرنشین و یک ون متعلق به سازمان زندان‌ها با ۱۳ سرنشین رخ داد.

در این حادثه ۱۱ تن از کارکنان سازمان زندان‌ نامیبیا، یک افسر پلیس و دو غیرنظامی کشته شدند. سه تن از مصدومان این حادثه به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

