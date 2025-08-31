به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ضمن بررسی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه، اعلام کرد: در یک سال سپری شده از عمر دولت چهاردهم بیش از یک میلیون سهام‌دار جدید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام کرده‌اند. این دستاورد مهم، گامی رو به جلو در جهت هوشمندسازی و تسهیل دسترسی به بازار سرمایه تلقی می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد از شهریور ماه ۱۴۰۳ تا شهریور ماه ۱۴۰۴، مجموعاً یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۲۱۷ نفر در سامانه سجام ثبت نام کرده و از این تعداد، ۹۱۸ هزار و ۶۰۴ نفر نیز فرآیند احراز هویت خود را تکمیل کرده‌اند.

این ارقام، افزایشی چشمگیر را در تعداد سهامداران فعال نشان می‌دهد که نتیجه تلاش‌های دولت چهاردهم در زمینه تسهیل ورود سرمایه‌های خرد به بازار سرمایه و افزایش اعتماد عمومی به زیرساخت‌های الکترونیک این حوزه است.

با احتساب ثبت‌نام‌های جدید در سال اخیر، تعداد کل سهام‌دارانی که از ابتدای راه‌اندازی سجام تا پایان مرداد ماه سال جاری در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، به ۴۷ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۱۱۰ نفر رسیده و ۴۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۸۳۵ نفر نیز احراز هویت خود را نهایی کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد سامانه سجام به تدریج به عنوان یک استاندارد ضروری برای هر فعال بازار سرمایه شناخته شده است.

آمار یک میلیون ثبت‌نام جدید در سجام، در سال اول دولت چهاردهم، بیش از هر چیز نشان‌دهنده احیای اعتماد عمومی و سیستم‌های هوشمند آن است. این اتفاق، با توجه به چالش‌های اقتصادی، گامی مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال و شفافیت مالی به شمار می‌رود.

از سویی دیگر، تسهیل فرآیندهای ورود به بازار، نه تنها باعث افزایش تعداد سهام‌داران شده، بلکه به پایداری بیشتر بازار نیز کمک می‌کند. با پیوستن افراد بیشتر و افزایش نقدشوندگی، ریسک‌های مربوط به نوسانات شدید کاهش می‌یابد.