به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین آمار منتشرشده، در مردادماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۸ هزار و ۶۰۸ سهامدار جدید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبتنام کردهاند که نسبت به ماه قبل رشد ۳۵ درصدی داشته است. این رشد در حالی اتفاق افتاده که بازار سرمایه همچنان با نوسانات همراه است، اما تمایل به ورود سرمایهگذاران تازهوارد ادامه دارد.
از آغاز فرآیند ثبتنام و احراز هویت سهامداران تا پایان مرداد ۱۴۰۴، مجموع ثبتنامها به ۴۷ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۱۱۰ نفر و تعداد احراز هویتها به ۴۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۸۳۵ مورد رسیده است.
روند ثبتنام در سال ۱۴۰۴
آمار نشان میدهد که ثبتنام در فروردین و اردیبهشت با ارقام ۸۳ هزار و ۶۴۸ و ۷۰ هزار و ۷۲۴ نفر در بالاترین سطح قرار داشته، اما در خرداد (۴۰ هزار و ۶۰۱ نفر) و تیر (۲۸ هزار و ۴۳۴ نفر) روندی نزولی پیداکرده است. در مردادماه این روند معکوس شده و دوباره به ۳۸ هزار و ۶۰۸ نفر رسیده است.
در بخش احراز هویت نیز، ارقام فروردین تا مرداد به ترتیب ۶۶ هزار و ۴۷۵، ۶۷ هزار و ۳۱۶، ۳۷ هزار و ۹۳۱، ۲۸ هزار و ۳۲۳ و ۳۶ هزار و ۳۸۵ نفر ثبت شده است.
دلایل بازگشت روند صعودی
کاهش فعالیت اقتصادی در ماههای ابتدایی تابستان به دلیل تعطیلات و سفرها، یکی از دلایل افت ثبتنام در خرداد و تیر بوده است. افزایش آمار در مرداد میتواند نشاندهنده بازگشت فعالان به بازار باشد. همچنین، نوسانات و تورم در سایر بازارهای موازی، برخی سرمایهگذاران را به سمت بورس سوق داده است.
۱۰ استان پیشتاز ثبتنام مردادماه
استانهای تهران (۱۲ هزار و ۸۸ نفر)، اصفهان (۲ هزار و ۹۱۸)، خراسان رضوی (۲ هزار و ۴۱۹)، خوزستان (۲ هزار و ۲۸)، فارس (۱ هزار و ۶۰۹)، البرز (۱ هزار و ۶۰۸)، آذربایجان شرقی (۱ هزار و ۵۲۹)، مازندران (۱ هزار و ۲۲۱)، گیلان (۹۹۷) و مرکزی (۸۰۵) در صدر جدول بیشترین ثبتنام قرار دارند.
۱۰ استان با کمترین ثبتنام
ایلام (۱۵۷ نفر)، خراسان شمالی (۱۹۲)، کهگیلویه و بویراحمد (۲۱۵)، خراسان جنوبی (۲۳۷)، چهارمحال و بختیاری (۲۵۳)، زنجان (۲۵۶)، اردبیل (۲۸۹)، سمنان (۳۱۳)، کردستان (۳۱۵) و بوشهر (۳۹۷) کمترین آمار ثبتنام را به خود اختصاص دادهاند.
نظر شما