آغاز عملیات اجرایی پارک ساحل جنوبی بندر کوهستک

حامد طاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت این پروژه با زیربنای ششهزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در قالب تفاهمنامهای میان ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان و شهرداری بندر کوهستک اجرا میشود.
طاهری در تشریح خبر تصریح کرد: عملیات اجرایی فاز اول پارک ساحل جنوبی شهر بندر کوهستک به متراژ شش هزار متر مربع شامل زیرسازی، کفسازی، جدولگذاری، دیوارچینی، فضای سبز، وسایل بازی کودکان، روشنایی، آلاچیق و سکوی نشیمن و… با همکاری مشترک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان و شهرداری بندر کوهستک با اعتباری بالغ بر پانزده میلیارد تومان آغاز شد و همزمان با چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال جاری با تمامی تجهیزات به بهرهبرداری خواهد رسید.
شهردار کوهستک با بیان اینکه با بهرهبرداری از پارک ساحلی میتواند علاوه بر ارتقای نشاط اجتماعی فرصتهای تازهای برای اشتغال در منطقه ایجاد کند، افزود: هدف از اجرای این طرح توسعه گردشگری ساحلی افزایش فضاهای تفریحی برای شهروندان و ایجاد زمینههای تازه برای اشتغال و رونق اقتصادی منطقه میتواند باشد.
طاهری گفت: بر اساس تفاهم منعقد شده بین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و شهرداری بندر کوهستک، در چهار سال آینده فازهای دوم تا پنجم این پارک ساحلی بزرگ تکمیل خواهد شد.
شهردار کوهستک در پایان از مساعدت صادقیپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، کناری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک و رئیسی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای تأمین اعتبار به منظور تکمیل این پروژه بزرگ تقدیر و تشکر کرد.
