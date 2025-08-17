جنگلبانان پاسداران منابع طبیعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شکاری عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جنگلبان اظهار کرد: جنگلبانان پاسداران امروز و فردای منابع طبیعی و نفس زمین هستند و اقدامات آنان با هیچ پروژه‌ای قابل مقایسه نیست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی افزود: وظیفه خود می‌دانم برای رفاه، معیشت و مسکن جنگلبانان تلاش کنم و تمام توان خود را در این مسیر به کار گرفته‌ام.

سردار محمدکاظم تقوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: مأموریت پلیس و جنگلبانان یکسان و در هم تنیده است و واحدهای انتظامی موظف شده‌اند همچون گذشته در کنار حافظان منابع طبیعی باشند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ایثار جنگلبانان را ستود و یادآور شد آنان ثابت کرده‌اند تا پای جان در مسیر حفاظت از منابع طبیعی ایستادگی می‌کنند.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، از جنگلبانان نمونه استانی تقدیر شد، تفاهم‌نامه همکاری بین دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از منابع طبیعی به امضا رسید و دوره آموزشی ویژه جنگلبانان نیز برگزار شد.

همچنین از پدر شهید جنگلبان جواد غلامی طبسی به پاس همراهی و پشتیبانی همیشگی تقدیر به عمل آمد.