آبرسانی پایدار برای ۴۰۰ خانواده روستایی دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، پروژه شبکه آبرسانی روستای کَلّان ظُهور شهرستان دلگان صبح یکشنبه با حضور فرماندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی افتتاح و به بهرهبرداری رسید. این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال و با هدف تأمین و پایداری آب شرب سالم برای بیش از ۴۰۰ خانوار روستایی اجرا شده است.
فرماندار دلگان در این مراسم گفت: اجرای چنین پروژههایی نشاندهنده اهتمام دولت در رفع مشکلات زیربنایی مناطق محروم است و تأمین آب شرب پایدار از مهمترین مطالبات مردمی محسوب میشود که امروز برای اهالی روستای کَلّان ظُهور محقق شد.
عبدالغفور حسینی افزود: خدمترسانی به مردم، بهویژه در حوزههای حیاتی مانند آب شرب، از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم است و با افتتاح این پروژه گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساختهای روستایی شهرستان دلگان برداشته شد.
وی تصریح کرد: پروژه آبرسانی کَلّان ظُهور با پیگیریهای مستمر مسئولان محلی و همراهی دستگاههای اجرایی شهرستان به سرانجام رسید و اکنون مردم این منطقه از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند.
