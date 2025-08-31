  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

آبرسانی پایدار برای ۴۰۰ خانواده روستایی دلگان

آبرسانی پایدار برای ۴۰۰ خانواده روستایی دلگان

دلگان - همزمان با هفته دولت بهره برداری از طرح آبرسانی پایدار برای بیش از ۴۰۰ خانوار روستایی در روستای کَلّان ظُهور شهرستان دلگان با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، پروژه شبکه آبرسانی روستای کَلّان ظُهور شهرستان دلگان صبح یکشنبه با حضور فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی افتتاح و به بهره‌برداری رسید. این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال و با هدف تأمین و پایداری آب شرب سالم برای بیش از ۴۰۰ خانوار روستایی اجرا شده است.

فرماندار دلگان در این مراسم گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده اهتمام دولت در رفع مشکلات زیربنایی مناطق محروم است و تأمین آب شرب پایدار از مهم‌ترین مطالبات مردمی محسوب می‌شود که امروز برای اهالی روستای کَلّان ظُهور محقق شد.

عبدالغفور حسینی افزود: خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند آب شرب، از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و با افتتاح این پروژه گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان دلگان برداشته شد.

وی تصریح کرد: پروژه آبرسانی کَلّان ظُهور با پیگیری‌های مستمر مسئولان محلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان به سرانجام رسید و اکنون مردم این منطقه از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند.

کد خبر 6575514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها