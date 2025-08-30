اجرای ۱۸۱۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳ همت در سیستان و بلوچستان

منصور بیجار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از حضور همیشگی و در صحنه مردم، علما، معتمدین، جوانان، بانوان و نخبگان که در شرایط مختلف هموار پای کار مردم و نظام هستند، تشکر می‌کنم.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: حضور وزیر صمت در استان سیستان و بلوچستان نشانه توجه خاص دولت چهاردهم به استان، در تبعیت از منویات مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به هفته دولت، گفت: در این ایام، چهار روز میزبان اعضای هیئت دولت بودیم که افتخاری بزرگ برای استان است؛ این حضورها پیامی روشن دارد: عزم جدی دولت برای توسعه سیستان و بلوچستان و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در این هفته ۱۸۱۸ پروژه با اعتبار ۱۳.۶ همت در حوزه‌های زیرساختی، عمرانی، اقتصادی و با مشارکت بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است.

وی استان سیستان و بلوچستان را کارگاه فعال عمرانی و اقتصادی کشور توصیف کرد و از پروژه‌های کلان چون ابر پروژه ریلی کریدور شمال جنوب، توسعه بزرگراه‌ها، طرح‌های آبرسانی و سدسازی یاد کرد که سرعت حرکت چرخ توسعه را در استان افزایش داده‌اند.