مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته دولت اظهارکرد: کشور ما اکنون در وسط جنگ تمام‌عیاری است و تحریم‌ها بخش دیگری از بحران‌های کشور را رقم زده‌اند. این وضعیت ایجاب می‌کند با سیاست، عقل، همدلی و هماهنگی مشکلات را مدیریت کنیم. وضعیت امروز کشور در مقایسه با شروع جنگ تحمیلی هشت ساله بسیار بهتر و آمادگی‌ها بسیار بالاتر است.

وی افزود: زمان حمله نظامی دشمن به کشور اتفاق افتاد و تهران قرار بود فتح شود. آن روز ارتش هنوز منسجم نبود و نیروهای مردمی و سپاه در وضعیت کاملی برای مقابله با جنگ قرار نداشتند، اما امروز این شرایط متفاوت است و آمادگی‌ها بی‌نظیر است. برخوردهای دولت در مدیریت بحران‌ها، بهداشت و درمان و رسیدگی به بیمارستان‌ها بسیار ستودنی بوده و نشان‌دهنده هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی دولت و دولتمردان است.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: شما که در کار اجرایی فعالیت می‌کنید، قابل تقدیر هستید، زیرا مدیریت مشکلات و پیشبرد امور با سیاست و تدبیر هنر بزرگی است. امروز هماهنگی جدی و محکمی بین قوای سه‌گانه وجود دارد و نمونه آن رأی‌گیری‌های صریح و هماهنگ مجلس با دولت است.

خاتمی همچنین تأکید کرد: این وحدت و همدلی بین دولت، قوای سه‌گانه و مردم باید حفظ شود و اجازه ندهیم تبلیغات دشمن آن را خدشه‌دار کند. مردم با حضور فعال خود نشان دادند که پای ارزش‌های اسلام و نظام ایستاده‌اند. در جنگ ۱۲ روزه آماده‌باش و هماهنگی دستگاه‌ها سبب شد که بحران‌ها مدیریت شود و کشور با ثبات به مسیر خود ادامه دهد.