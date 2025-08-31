صدور اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد طی سال جاری در ایلام

یادگار محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای فرآورده بلوک بتنی (سیمانی) غیر باربر، در ایلام صادر شد.
محمدی با اعلام این خبر، افزود: پس از بازرسی و نمونهبرداری و آزمون فرآوردههای تولیدی در کمیتههای علائم برگزار شده در هفته دولت، اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای فرآورده بلوک بتنی (سیمانی) غیر باربر، شهرستان ایلام صادر شد.
وی با اشاره مصوبه شورای فنی استان گفت: کلیه پیمانکاران طرحهای مهم و عمده و نیز پروژههای ملی ملزم به استفاده از مواد و مصالح ساختمانی استاندارد میشوند و استفاده از مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد و کد رهگیری ده رقمی معتبر، در ساختمانسازی الزامی است، همچنین مالکین و ناظرین به منظور اعتبارسنجی و اطمینان از اصالت علامت استاندارد حکشده بر روی کالاها، از طریق ارسال کد رهگیری ده رقمی استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ اقدام و اطلاعات مربوط به آن فرآورده را اخذ کنند.
محمدی در پایان خاطر نشان کرد: از آنجایی که استفاده از علامت استاندارد در زمان تعلیق بر روی کالاهای مربوطه جرم محسوب میشود، در زمان ابطال یا تعلیق پروانه استاندارد، نظارت کارشناسان استاندارد بر واحدهای تولیدی مذکور افزایش مییابد تا از وقوع تخلفات احتمالی جلوگیری به عمل آید.
