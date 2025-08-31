  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

برق پایدار به ۱۸۰۰ خانوار در بخش پلان چابهار رسید

چابهار - پروژه توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه برق روستاهای بخش پلان چابهار با هدف تأمین برق پایدار برای ۱۸۰۰ خانوار، با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه پروژه توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه برق روستاهای بخش پلان شهرستان چابهار با هدف رفع افت ولتاژ و تأمین برق پایدار برای ۱۸۰۰ خانوار، با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان با حضور مسئولان شهرستان چابهار به بهره‌برداری رسید.

در چارچوب این طرح، احداث، توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه برق به طول ۲۱.۵ کیلومتر انجام شد و ۱۲ دستگاه ترانسفورماتور جدید نیز برای تقویت شبکه نصب شد؛ همچنین عملیات گسترده‌ای شامل تعویض کابل‌ها، نصب ترانسفورماتورهای جدید و رفع نقاط ضعف شبکه انجام شد که با تلاش تیم‌های فنی و در زمان مقرر به پایان رسید.

علیرضا نورا فرماندار چابهار در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های برق در مناطق روستایی گفت: توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی در روستاها از عوامل مهم در بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی در مناطق محروم است. پایداری برق باعث افزایش امنیت، رفاه و امکان توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کشاورزی می‌شود و ما به این مسیر ادامه خواهیم داد.

با بهره‌برداری از این پروژه گام مهمی در مسیر توسعه زیرساخت‌های حیاتی در این منطقه محروم برداشته شده است.

