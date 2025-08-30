افتتاح ۲۶۳ پروژه بخش کشاورزی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر - آئین افتتاح همزمان ۲۶۳ پروژه در هفته دولت در بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، با حضور علیرضا رفیعیپور در شهرستان زاهدان برگزار شد.
در این مراسم، ۲۶۳ پروژه در بخش کشاورزی در سطح استان به صورت همزمان افتتاح و به بهرهبرداری رسید که مهمترین آنها، واحد پرورش شترمرغ در شهرستان زاهدان با سرمایهگذاری بیش از ۱۶.۵ میلیارد تومان است.
این واحد پرورش شترمرغ به نام معصومه فقیری، در زمینی به مساحت ۲۱ هزار مترمربع و با ظرفیت ۳۰۰ قطعه شترمرغ پرواری راهاندازی شده و بهرهبرداری از آن از امروز آغاز میشود.
