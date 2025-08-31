برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صبح امروز (یکشنبه) در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: تقریباً تمام کشورها به جز یکی دو کشور، مانند کره شمالی برنامه اقدام مالی را تهیه کرده و به اف ای تی اف ارائه کردهاند در کشور ما هم این کار با تأخیر زیاد انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون مبارزه با پولشویی سند اقدام باید تهیه و تدوین میشد، گفت: این سند، سند بسیار مهمی است که یک جنبه آن نشانه اقدامات ما در سطح بینالمللی است. در کشورهای همسایه و منطقه هم مانند عراق و لبنان این اسناد تهیه شده جدا از اینکه کشور ما قربانی تروریسم و پولشویی به خاطر موقعیت جغرافیایی و نیز طراحیهایی است که برای کشور ما کردهاند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی تصریح کرد: سند مبارزه با پولشویی ظرف یک سال با همکاری ۸۰ دستگاه تهیه شد. بعد بینالمللی این سند هم برای ما مهم بود که بر اساس توصیههای FATF باشد. برنامه اقدام، نسخه اول این سند است و قطعاً اشکالاتی دارد اما باید آن را شروع میکردیم و سپس بهبود میدادیم.
خانی خاطرنشان کرد: مهمتر از آن تأثیر این سند در داخل کشور است. حضرت امام هم برای مبارزه با فساد انقلاب کرد و از آن زمان مبارزه با فساد محور همه برنامههای انقلاب است و رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید میکرد؛ اما از جایی به بعد باید تغییر ریل میدادیم. در حال حاضر بسیاری از مبارزه با مفاسد ما نظارت پسینی است و کلی هزینه برای برخورد با فسادی که رخ داده میکنیم اما آیا سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده گرفته شده؟ خیر، بلکه مرتباً در حال زایش است.
وی اضافه کرد: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم قانون مبارزه با پولشویی هم در قالب توصیههای FATF است. در دنیا به سراغ اشخاص نمیروند بلکه سراغ پولهای بدون منشأ میروند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: بسیاری از افرادی که در قالب پروندههای فساد از آنها نام برده میشود از چرخه گزینش ما عبور کردهاند و قبلاً افراد خوبی بودند ولی چه شد به اینجا رسیدند؟ بنابراین باید پولهایی که انگیزه فساد میدهند را ضبط و توقیف کنیم و سپس جلوی روندهای پرخطر در فساد و مفسدهزایی را بگیریم.
خانی با اشاره به اینکه با برنامههای اقدام عملی برای مبارزه با پولشویی هماهنگ هستیم و برای آن هزینه پرداخت میکنیم، عنوان کرد: در داخل هم اقدامات مشابه را پیگیری میکنیم. باید این سند و برنامه اقدام را در بعد ملی ببینیم نه دروندستگاهی؛ وظیفه وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی به تنهایی نیست و در شورای عالی مبارزه با تروریسم نمایندگان دستگاههای زیادی حضور دارند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در کشور و حوزه بینالملل داریم لازم است بیشتر کنار هم قرار بگیریم تا مشکلات و چالشها را حل کنیم. دیگر زمان زیادی نداریم حتی دقیقه ۹۰ هم نیست و در تایم پنالتیها قرار داریم همه اینها به خاطر مردم است ما به هیچ کسی تعهد ندادهایم و فقط برای خدا و مردم کار میکنیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اذعان داشت: بعد از طی مسیرهای عادیسازی فرآیند ما با FATF باید به این بیاندیشیم که چگونه چالشهای متعدد خود را با این نهاد برطرف کنیم؛ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است و تقریباً تمام دنیا توصیههای FATF را قانون کردهاند ما هم این کار را کردهایم ما یک چالش دائمی با FATF داریم و آن این است که آسیبهایی که در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل را با برنامه اقدام رفع کردهایم ولی در جنبه بینالمللی آن این چالش باقی است اقدامات ما در داخل نشاندهنده حقانیت ماست که تأمین مالی تروریسم نمیکنیم ضمن اینکه شهدای زیادی در این راه دادهایم و آنها نمیتوانند ما را به کشور پرخطر متهم کنند.
خانی در پایان اظهار داشت: در دنیا، ایران را به عنوان کشور پرخطر تأمین مالی تروریسم و پولشویی معرفی کردهاند. البته در دنیا در حال رفع این چالشها هستیم و از عملکرد کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در داخل در حوزه مبارزه با فساد دفاع میکنیم.
