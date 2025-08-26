به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از فیز، سرطان کولورکتال در صورتیکه زودهنگام تشخیص داده شود، امکان درمان موثر آن وجود دارد اما هزینه و سختی انجام کولونوسکوپی برای بیمار که روش تشخیص اصلی این بیماری به حساب می آید، بیشتر اوقات به تشخیص دیرهنگام بیماری منجر می شود.

گروهی از محققان دانشگاه ژنو با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشینی برای نخستین بار تمام باکتری های روده انسان را با سطحی از جزئیات شناسایی کردند که درک اهمیت فیزیولوژیکی زیرمجموعه های میکروبی مختلف را امکانپذیر می کند. در مرحله بعد از این فهرست برای ردیابی سرطان کولورکتال براساس باکتری های موجود در نمونه مدفوع استفاده شد که یک ابزار غیرتهاجمی و کم هزینه است.

پتانسیل کاربردهای آن بسیار وسیع و از تشخیص سرطان های دیگر تا دستیابی به درک بهتر از رابطه بین میکروبیوتای روده و سلامت است.

سرطان مذکور در مراحل پیشرفته و هنگامی تشخیص داده می شود که گزینه های درمانی محدود است. این امر نیاز به ابزارهای تشخیصی ساده تر و کم تهاجمی تر را نشان می دهد.

اگرچه مدت‌هاست که نقش میکروبیوتای روده در توسعه سرطان کولورکتال شناخته شده، اما تبدیل این یافته‌ها به کاربردهای بالینی با چالش‌هایی مواجه بوده زیرا سویه‌های مختلف از یک گونه باکتریایی ممکن است تاثیرات متضادی داشته باشند زیرا برخی باعث پیشرفت بیماری می‌شوند و برخی دیگر هیچ تاثیری ندارند.

میرکو تراکوفسکی استاد تمام دپارتمان فیزیولوژی سلولی و متابولیسم در دانشگاه ژنو و رهبر این پژوهش می گوید: به جای اتکا بر تحلیل گونه‌های مختلف تشکیل‌دهنده میکروبیوتا که تمام تفاوت‌های معنی‌دار را پوشش نمی‌دهد، یا سویه‌های باکتریایی که بین افراد بسیار متفاوت است، ما بر سطحی میانی از میکروبیوتا، یعنی زیرگونه‌ها تمرکز کردیم. میزان دقت در سطح زیرگونه‌ها خاص است و می‌تواند تفاوت‌های عملکرد باکتری‌ها و نقش آنها در بروز بیماری‌ها از جمله سرطان را به‌خوبی شناسایی کند و در عین حال یک ابزار کلی با قابلیت ردیابی این تغییرات میان گروه های مختلفی از افراد، جمعیت ها یا کشورها است.

پژوهشگران در گام نخست انبوهی از داده را تحلیل کردند. آنها به طور موفقیت آمیز نخستین کاتالوگ کامل از زیرگروه های میکروبیوتای روده انسان را با روشی کارآمد و دقیق ایجاد کردند تا آن را برای تحقیق و کلینیک به کار گیرند.

محققان با ترکیب این کاتالوگ با داده های کلینیکی موجود مدلی ساختند که قادر به پیش بینی وجود سرطان کولورکتال فقط با استفاده از باکتری های موجود در نمونه مدفوع بود.

نتایج نشان داد روش مذکور ۹۰ درصد نمونه های سرطانی را شناسایی کرد که بسیار به دقت ۹۴ درصدی شناسایی سرطان با کولونوسکوپی نزدیک است و از سوی دیگر از تمام روش های تشخیص غیرتهاجمی موجود بهتر است.