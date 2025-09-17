به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدباقر علوی تهرانی استاد حوزه علمیه در سخنرانی خود در مسجد حضرت امیر (ع) گفت: می‌خواهم حدیثی بخوانم، ولی مقدمه آن را با آیاتی از ماجرای حضرت نوح (ع) آغاز کنم. مدت‌ها به دنبال فرصتی بودم که درباره این شخصیت عظیم صحبت کنم.

وی افزود: نوح (ع) نخستین پیامبر اولوالعزم است؛ تاریخ بشریت قبل و بعد از او تقسیم می‌شود. آیات سوره هود می‌فرماید: و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن…؛ یعنی دیگر از قوم تو کسی ایمان نمی‌آورد جز همین گروه اندک که آمدند. در ۹۵۰ سال رسالت، حاصلش ۸۶ نفر مؤمن شد، ببینید چقدر کار پیامبری دشوار است. خداوند به نوح فرمود برای آن‌ها غصه مخور و کشتی را بساز، و دیگر درباره قومت با من سخنی نگو.

علوی تهرانی ادامه داد: پس نوح غرق شدن قوم را درخواست نکرد، بلکه زمان آن را خواست؛ اصل غرق شدن در علم خداوند بود و تردیدی در آن وجود نداشت. وقتی فرمان آمد و تنور جوشید، نوح اهل ایمان و از هر جفت حیوان، دو زوج را بر کشتی سوار کرد. ایشان به آنان فرمود حرکت و توقف کشتی به نام خداست.

این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: پس از سوار شدن موج‌هایی به اندازه کوه‌ها آمد. پسر نوح که سوار نبود، گفت: به کوهی می‌روم که مرا نجات دهد. نوح گفت: امروز نجاتی از امر خدا نیست مگر کسی که خدا رحم کند. موجی میانشان حائل شد و او غرق شد.

وی با بیان روایتی گفت: حضرت امیرالمؤمنین (ع) از پیامبر نقل می‌کند یا علی، مثل تو در امت من مثل کشتی نوح است؛ هر کس سوار شد نجات یافت، و هرکس تخلف کرد، هلاک شد. این روایت در منابعی چون خصال و بحارالانوار آمده و گاهی به دیگر ائمه (ع) نیز تطبیق داده شده، اما اینجا بحث درباره حضرت علی (ع) است.

علوی تهرانی در بخش دیگر سخنرانی خود به حقوق امام اشاره کرد و ادامه داد: نخستین حق امام شناخت اوست؛ شناختی که برای غیر معصوم کامل ممکن نیست، اما شناخت حداکثری تا حدی مقدور است، و مهم‌ترین منبع آن زیارت جامعه کبیره است. کمترین سطح شناخت طبق روایت امام صادق (ع)، این است که امام جز در مقام تشریع، همتای پیامبر است. اطاعت خدا و رسول در گرو اطاعت امام معصوم است که کسی بالاتر یا همتای او نیست.

وی با تاکید بر اینکه تسلیم در برابر امام در همه امور واجب است اظهار داشت: باید چشم و گوشمان به دهان امام زمان (عج) باشد. شما می‌گوئید امام را نمی‌بینیم؛ بله، در غیبت هستیم. این به معنای رجوع به نواب در فقه است، اما معرفت امام چیز دیگری است.

علوی تهرانی افزود: در ذهن کسی نیاید که داری سیاه نمایی می‌کنی! من هرگز آدمی نیستم که سیاه نمایی کنم. من دارم سیاهی‌ها را توضیح می‌دهم. از سال ۱۳۷۵ که در مسجد حضرت امیر هستم، جامعه به سمت و سویی رفته است که کسی مناسک انجام نمی‌دهد و شاهد افول سواد دینی مردم بوده‌ام. آن زمان قریب به چهل درصد مردم مرجع تقلید نداشتند ولی ۹۰ درصد پرسش‌هایشان اعتقادی بود درباره جبر و قضا و قدر و… اما امروز از صد سوال، صد و ده سوال راجع به طلسم و خرافات است. والله این فاجعه است. یعنی ما جامعه را از لحاظ تعلیم دینی رها کرده‌ایم و دشمنان خرافات را در جامعه پر کرده‌اند. جرئت نمی‌کنم بگویم کسانی که در خانه‌شان رساله عملیه است در این جمعیت، دستشان را بلند کنند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: روز از حضرت پرسیدند معنای صراط چیست؟ فرمود: شناخت امام واجب‌الطاعه است، و شناخته نشدن امام موجب افتادن از صراط آخرت (پل بر جهنم) می‌شود. این یک حقیقت پیوسته است؛ ابتدایش شناخت امام و پیروزی از او، انتهایش رسیدن به خداست. اگر امام را نشناسی، هیچ عبادتی پذیرفته نیست؛ حتی اگر عمرت را در طواف و نماز بگذرانی و از شدت عبادت لاغر و ناتوان شوی. در دعای ندبه هم آمده: اللهم أعنی علی أداء حقه؛ پس حق امام متعدد است.