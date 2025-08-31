اقتباسی از «بچه رئیس» و «بیرون و درون» در تماشاخانه سیمرغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایشنامه‌خوانی «نابغه نقلی و رایلی» به کارگردانی کیمیا خانلو سه‌شنبه ۱۱ شهریور در تماشاخانه سیمرغ برگزار می‌شود. «رایلی و نابغه نقلی» اقتباسی است از انیمیشن «بیرون و درون» و «بچه رئیس» که نگاهی روانشناسانه و غیر مستقیم به دنیای کودکان دارد.

صدا بازیگران این اجرا به ترتیب نقش حنا واحدی، مهسا شکوهی طرقی، کیمیا خانلو، سارا باقری، مینا رازدشت، محمد ابراهیمی، مژگان طاهری، احسان بیاتی، آرمیتا قاسمی، صالح ابر، جاوید هاشمی، پوریا صدیقی، علی صدرزاده، روناک علوی، محدثه شفیعی، فرنوش محمدنقی‌زاده، نگین میررضی‌زاده، سهیل حصاری، مینا تقی‌زاده، امید صیادی، مونا حاجی‌حسن‌قمی، محمدرضا طلایی و وحید حبیبی فرد هستند.

دیگر عوامل نمایشنامه‌خوانی «نابغه نقلی و رایلی» عبارتند از: نویسندگان: سارا باقری و غزاله ورقائی، کارگردان: خدیجه محمدخانلو (کیمیا خانلو)، تهیه‌کننده: پناه رحیمی، دستیار کارگردان: روناک علوی، تولید محتوا و عکاس و ساخت تیزر: علیرضا نظاق‌پور نوری و طراح پوستر: سیروس فرزین.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: بذارید به روش خودم عمل کنم، ما اینجاییم تا دنیا رو تکون بدیم ... .



نمایشنامه‌خوانی «نابغه نقلی و رایلی» سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تماشاخانه سیمرغ بیدل دهلوی اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.