دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی کرمپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان طی یک فرایند اطلاعاتی از فعالیت دو نفر قاچاقچی در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر بوشهر مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد قاچاقچیان محموله مواد مخدری را از استان همجوار تهیه و در صدد انتقال آن به بوشهر است.

سرهنگ کرمپور با بیان اینکه هر دو قاچاقچی با همکاری سایر عوامل انتظامی در یک عملیات پلیسی در ورودی استان شناسایی و دستگیر شدند، خاطر نشان کرد: در بازرسی از خودرو و وسایل همراه آنان مقدار ۱۸ کیلو گرم مواد مخدر حشیش و تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ضمن اشاره به اینکه مواد مخدر مکشوفه به میزان ۱۷ کیلو گرم حشیش و یک کیلوگرم تریاک بوده است، تصریح کرد، هر دو متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.