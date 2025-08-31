چاه جدید، سیستم پایش و مجتمع کارگاهی؛ سه طرح مهم عمرانی در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش آموز، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای دو پروژه مهم عمرانی در پیشوا شامل احداث و تجهیز چاه شماره دو همراه با سیستم پایش منابع زیرزمینی و همچنین احداث مجتمع کارگاهی ۴۵ واحدی خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تأمین پایدار آب، افزایش بهرهوری و توسعه اشتغال در منطقه انجام شده است.
دانشآموز در تشریح جزئیات این پروژهها اظهار داشت: احداث و تجهیز چاه شماره دو و راهاندازی سیستم پایش مدیریت منابع آب، نقش مؤثری در تأمین آب پایدار برای واحدهای صنعتی ایفا کرده و ظرفیت آبرسانی به شهرک صنعتی پیشوا را به حدود ۳۲ لیتر بر ثانیه افزایش داده است.
وی افزود: با اجرای این پروژه و همکاری کشاورزان منطقه، زمینه تداوم اشتغال برای بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر در این شهرک فراهم شده است و در صورت تکمیل طرح الحاق اراضی و رفع اختلافات موجود، امکان توسعه بیشتر و ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۰۰ نفر دیگر نیز وجود خواهد داشت.
فرماندار پیشوا با اشاره به اجرای پروژه در مدت چهار ماه گفت: برای تأمین آب پایدار، خط انتقال با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان ایجاد شده و با راهاندازی چاه جدید، مشکل کمآبی واحدهای صنعتی بهطور اساسی برطرف شده است. همچنین مقدمات بهرهبرداری از شبکه برق و سایر زیرساختها نیز در حال انجام است.
دانشآموز در ادامه از احداث یک مجتمع کارگاهی ۴۵ واحدی در این شهرک صنعتی خبر داد و تصریح کرد: این پروژه با هدف توسعه اشتغال و جذب سرمایهگذاری، از ۲۳ فروردین سال جاری آغاز شده و پیشبینی میشود ظرف مدت یک سال به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: سازه هر واحد کارگاهی بهصورت فلزی و با وزن حدود ۱۲۰۰ تن ساخته میشود و عملیات اجرایی بهطور همزمان در دو کارخانه در حال انجام است. برای ساخت فونداسیون، کفسازی و نیمطبقه حدود ۴ تا ۵ هزار متر مکعب بتنریزی انجام خواهد شد. سقف واحدها از ساندویچ پانل و فضای اداری هر سوله حدود ۶۰ تا ۷۰ متر مربع طراحی شده است.
فرماندار پیشوا ارزش هر واحد را حدود ۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مجموع ارزش قرارداد این پروژه بالغ بر ۲۳۵ میلیارد تومان است و واگذاری واحدها از طریق مزایده در سامانه دولت و طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران انجام خواهد شد.
دانشآموز در پایان اظهار داشت: اجرای این پروژهها در کنار هم، نه تنها زیرساختهای اساسی شهرک صنعتی پیشوا را تقویت میکند، بلکه زمینه مناسبی برای جذب صنایع کمآلاینده، کاهش آسیبهای ناشی از صنوف مزاحم و ایجاد اشتغال پایدار برای حداقل ۱۹۰۰ نفر فراهم میسازد.
