فرماندار پیشوا: امروز روستاها در خط مقدم تولید و امنیت غذایی کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز، بعد از ظهر شنبه در آئین گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر و افتتاح نخستین نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای روستاهای بخش مرکزی پیشوا با تقدیر از برگزارکنندگان نمایشگاه اظهار داشت: آنچه امروز در روستای سرگل مشاهده شد، جلوهای از نشاط اجتماعی، خودباوری و تولیدمحوری در میان روستاییان است.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد تغییر نگرش جامعه نسبت به روستاها بودهایم، افزود: تا چند سال پیش دغدغه اصلی مدیران جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها بود، اما امروز شرایطی پدید آمده که بسیاری از شهرنشینان، بهویژه بازنشستگان و کارمندان، به زادگاه خود بازمیگردند تا در محیطی آرام و مولد زندگی کنند.
فرماندار پیشوا با تأکید بر اینکه «دوران درخواست برای زیرساختهای ابتدایی در روستاها به پایان رسیده است»، گفت: بهواسطه تخصیص اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، طی سالهای اخیر گامهای بلندی در زمینه توسعه و بهسازی روستاها برداشته شده و امروز روستاها از امکانات مناسبی برخوردارند.
دانشآموز ادامه داد: اکنون مهمترین مأموریت ما این است که زمینهای فراهم شود تا روستاییان در روستا بمانند، معیشت خود را حفظ کنند و تولید پایدار را ادامه دهند.
وی نقش روستاها را در تأمین امنیت غذایی کشور بیبدیل دانست و تصریح کرد: هر جا سخن از امنیت غذایی است، باید بدانیم که ریشه آن در دل روستاها قرار دارد؛ جایی که چرخ تولید و اقتصاد کشور در آن میچرخد.
فرماندار پیشوا در پایان با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: شعار این دولت «سرمایهگذاری برای تولید» است و امید داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی و طبیعی روستاها، مسیر توسعه و آبادانی بیش از گذشته هموار شود.
