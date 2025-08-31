امام جمعه اصفهان بر ضرورت عمل به مفاهیم قرآن پس از حفظ آن تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد صبح یکشنبه در دیدار با اعضای مهد قرآن گز و برخوار، با تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، بر اهمیت تلاوت، حفظ و عمل به قرآن کریم تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار مردم شهر گز را مردمانی متدین و ارادتمند به خاندان عصمت و طهارت توصیف و حضور فعال آنان را در عرصه‌های قرآنی ستود.

با اشاره به جایگاه رفیع قرآن در سیره پیامبر و ائمه اطهار (ع)، عنوان کرد: عبادات پیامبر (ص) و ائمه نماز و قرائت قرآن بوده است و زمانی که خداوند به پیامبر دستور می‌دهد بخشی از شب را به تلاوت قرآن بپردازد، نشان دهنده عظمت این عمل است.

امام جمعه اصفهان در ادامه با تأکید بر جنبه‌های اعجازآمیز قرآن کریم، تصریح کرد: قرآن هفتاد پرده دارد و معجزه‌ای است که هیچ کس توانایی آوردن همانند آن را ندارد.

وی افزود: عمل به قرآن بسیار مهم است و حفظ قرآن تنها مقدمه‌ای برای عمل به مضامین آن است.

آیت الله طباطبایی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان آیات ۶۱ تا ۶۲ سوره انفال به موضوع جنگ و صلح از منظر قرآن پرداخت و خاطرنشان کرد: قرآن می‌فرماید: «اگر دشمن بال خود را پایین آورد و عقب نشینی کرد، تو نیز به جنگ ادامه نده و بر خدا توکل کن».

وی اضافه کرد: ما اهل جنگ نیستیم و جنگ ابتدایی با هیچکس نداریم و قرآن کریم نیز می‌فرماید اگر دشمن تمایل به صلح داشت، باید به آن پاسخ مثبت دهید.

امام جمعه اصفهان با اشاره به آیه ۶۳ سوره انفال و ایجاد الفت میان مؤمنین، عنوان کرد: این الفت با ثروت دنیا قابل خریداری نیست و تنها خداوند است که آن را در بین مؤمنین ایجاد می‌کند.

عضو خبرگان رهبری انس با قرآن را جلادهنده روح انسان دانست و گفت: به خصوص کودکان را با قرآن آشنا کنید و از همان ابتدا قرائت عربی آن را به کودکان آموزش دهید.

وی هم چنین در توصیه‌های عبادی و اخلاقی، ویژگی بارز مؤمنان قرآنی را نماز شب و رسیدگی به وضع نیازمندان جامعه بیان کرد و افزود: سعی کنید افراد بیشتری را جذب قرآن کنید.

مؤسسه مهد قرآن گز با ۳۰۰ حافظ در جمع برترین مراکز قرآنی کشور

در ابتدای این دیدار مسئول مؤسسه مهد قرآن کریم شهر گز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این مؤسسه ارائه کرد و اظهار داشت: مؤسسه مهد قرآن کریم در ۵۰ شهرستان شعبه دارد و حدود ۱۰ سال است که مهد قرآن در این شهر فعال است.

وی خاطر نشان کرد: مؤسسه مهد قرآن شهر گز ۳۰۰ حافظ قرآن را تاکنون آموزش داده است و حدود ۳۵ نفر حافظ کل قرآن کریم دارد.

وی اوج فعالیت این مؤسسه در شهر گز را در ۱۰ سال اخیر بیان کرد و گفت: این مؤسسه در همه رشته‌ها از جمله تفسیر، تدبر و مفاهیم قرآنی در حال فعالیت است و جز مؤسسات برتری است که در بیشتر مسابقات شرکت می‌کند.

هم چنین در این دیدار برخی از دغدغه‌ها و مشکلات مؤسسه مهد قرآن شهر گز بیان شد.