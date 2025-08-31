به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح بازسازی داخلی مسجد الزهرا با حضور محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران برگزار و از فعالان و بانیان این امر مقدس تجلیل شد.
در این مراسم، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به مدیریت ارزشی و انقلابی دکتر زاکانی در شهرداری تهران گفت: در این دوره مدیریت شهری با نگاه انقلابی و توجه ویژه به آبادانی و عمران مساجد، این مراکز مقدس نه صرفاً به عنوان مکانهای عبادی، بلکه به عنوان کانونهای اصلی و فعال حیات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شهر تعریف شده است.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی، اظهار داشت: خوشا به حال عزیزانی که در مسیر عمران و آبادانی مساجد گام برداشتهاند؛ بیتردید آنان از مصادیق آیه شریفه إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ هستند و این توفیق بزرگ، فرصتی الهی برای خدمت به دین و جامعه است.
شهردار منطقه ۱۲ با بیان اینکه مجموعه شهرداری نیز در حد توان در این پروژه مشارکت داشته، افزود: هرچند سهم ما ناچیز بوده، اما آن را افتخاری برای خود میدانیم و امیدواریم این مسجد پربرکت بتواند زمینهساز عبادت بهتر و جذب جوانان مؤمن و انقلابی باشد.
وی با اشاره به فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: اکنون پس از ۴۶ سال، بهتر درک میکنیم که چرا امام خمینی (ره) مساجد را سنگر نامیدند چونکه در دوران دفاع مقدس، همین پایگاههای بسیج و مساجد بودند که شهرها را حفظ کردند و مانع تحقق اهداف دشمن شدند.
آئینی در ادامه با نقد برخی رویکردهای غربگرایانه، تأکید کرد: برخی تصور میکنند با تکیه بر قدرتهای جهانی میتوان کشور را آباد کرد، در حالی که تجربه نشان داده تنها با اتکا به ایمان، معنویت و امدادهای الهی میتوان مسیر پیشرفت را طی کرد. مساجد، پایگاه این ایمان و معنویت هستند.
وی افزود: منطقه ۱۲ با بیش از ۲۶۰ مسجد، از نظر سرانه مذهبی کمبود ندارد و بهحق قطب فرهنگی و مذهبی تهران محسوب میشود و تلاش داریم این جایگاه بهصورت رسمی تصویب و تثبیت شود.
آئینی ضمن تقدیر از هیئت امنای مسجد الزهرا (س) و حجتالاسلام علمالهی، خاطرنشان کرد: این عزیزان با همت و پیگیری مستمر، زمینهساز این اتفاق مبارک شدند و امیدواریم این مسجد بتواند همچون گذشته، پاسخگوی نیازهای معنوی و فرهنگی مؤمنان و جوانان انقلابی باشد.
شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به نقش مساجد در حفظ کیان نظام اسلامی، گفت: همه ما باید سربازان کوچک اما استوار در مسیر امامت، ولایت و خدمت به نظام اسلامی باشیم.
وی ضمن قدردانی از مدیریت ارزشی و انقلابی شهرداری تهران در دوره زاکانی، ابراز امیدواری کرد که این رویکرد همچنان ادامه یابد و مساجد به عنوان سنگرهای فرهنگی و دینی، نقش خود را در حفظ کیان جمهوری اسلامی ایفا کنند.
در پایان این مراسم از فعالان و بانیان بازسازی و توسعه مسجد الزهرا (س) منطقه ۱۲ تجلیل شد.
