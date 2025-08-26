دستگیری یکی از اراذل و اوباش محله فلاح تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات اخباری را در خصوص شرارت‌های اراذل و اوباشی در منطقه فلاح تهران دریافت که مأموران پس از دریافت خبر سریعاً پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: با اقدامات و پیگیری‌های شبانه روزی مأموران عامل اصلی شرارت‌های متعدد در منطقه فلاح شناسایی شد، عامل اصلی این شرارت‌ها دو نفر از اوباش سابقه دار منطقه بوده، مأموران پس از شناسایی مخفیگاه این اراذل در منطقه فلاح طی عملیاتی اقدام به دستگیری این افراد نمودند که متهمین با رؤیت مأموران قصد درگیری با مأموران و فرار در سر داشتند که با هوشیاری و ضرب گلوله مأموران هر دو متهم زمین گیر و دستگیر شد.

سرهنگ راستی افزود: از مخفیگاه این اراذل چندین قبضه سلاح سرد کشف گردید و پس از تکمیل پرونده هر دو متهم جهت تعیین و تکلیف قضائی به دادسرا معرفی شدند.

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران در پایان گفت: اولویت پلیس برخورد با بره زنندگان آرامش مردم است.