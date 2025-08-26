دستگیری عامل رعب و وحشت شهروندان در میدان حر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: مأموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت نمایی و عربده کشی اوباشی در میدان حر تهران دریافت که مأموران پس از دریافت خبر سریعاً پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: پس از بررسی صحت و سقم خبر توسط مأموران، عامل این شرارت شناسایی شد که مشخص شد یکی از اوباش نو پدیدار شده با عربده کشی قصد قدرت نمایی داشته که با رؤیت گشت انتظامی سریعاً از محل متواری شده، مأموران پایگاه با تلاش شبانه روزی خود پاتوق این اوباش را در صادقیه شناسایی نمودند و با اطمینان از حضور متهم در پاتوقش متهم را در عملیاتی دستگیر کردند.

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران در پایان گفت: متهم دستگیر شده علت این شرارت خود را قدرت نمایی در منطقه اعتراف کرده که پس از اتمام بازجویی و تکمیل پرونده متهم به دادسرا معرفی گردید. پلیس همواره در تلاش است مخلین نظم و امنیت شهروندان دستگیر و برخورد قاطع با آنان انجام دهد.