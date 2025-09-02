به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری و ایجاد نا امنی توسط چهار نفر از اراذل و اوباش در محدوده حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۵ نعمت آباد، پیگیری موضوع و دستگیری عامل این عمل مجرمانه در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: پس از مراجعه مأموران به محلی که درگیری در آن رخ داده بود و با استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه این متهمان شدند و با کسب مجوز از مقامات قضایی به محل اختفای آنها مراجعه و در یک عملیات پلیسی غافلگیرانه تمای متهمان را دستگیر و زمین گیر شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: این اراذل و اوباش پس از انتقال به کلانتری به جرم خود مبنی بر سرقت، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان اعتراف کردند و به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مقامات قضایی شدند. تا کنون ۸ نفر از شکات این مجرمان شناسایی شده اند و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه درگیری و ایجاد نا امنی توسط افراد مجرم سریعاً موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.