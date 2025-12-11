۲۰۰ سری جهیزیه در مناطق محروم خوزستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه با همکاری نهادهای مردمی و سازندگی، ۲۰۰ سری جهیزیه کامل را میان خانواده‌های نیازمند شهرستان‌های محروم جنوب خوزستان توزیع کرد. این اقدام در راستای کاهش بار اقتصادی خانواده‌ها و حمایت از جوانان برای آغاز زندگی مشترک صورت گرفت.

سردار احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا عصر امروز پنجشنبه در این مراسم با اشاره به ارزش ۶۲ میلیارد ریالی این جهیزیه‌ها گفت: هدف از اجرای این مراسم، ترویج فرهنگ حسنه ازدواج آسان در بین جوانان است.» وی افزود: «درک متقابل زوجین، احترام به والدین، صبوری و قناعت، شیرینی و حلاوت زندگی را دوچندان می‌کند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا توضیح داد: این جهیزیه‌ها شامل چهار کالای اساسی و ضروری یعنی یخچال فریزر، اجاق گاز، جاروبرقی و لباسشویی دوقلو است که به نوعروسان شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، اروندکنار و شادگان اهدا شد.

در این آئین باشکوه که به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) در شهرستان آبادان و با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های نوعروس‌ها در سالن اجتماعات منطقه آزاد اروند برگزار شد، سرهنگ پاسدار عباس حلاف، معاون محرومیت‌زدایی و مردمیاری قرارگاه منطقه‌ای کربلا، گفت: از ابتدای تشکیل محرومیت‌زدایی این قرارگاه تاکنون ۳۳۰۰ جهیزیه توزیع شده و طبق وعده داده‌شده، تا پایان سال جاری تعداد جهیزیه‌ها به ۴۵۰ سری خواهد رسید.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و کاهش دغدغه‌های معیشتی آنان انجام شده است.