طرح گازرسانی به روستاهای «سرچاهان و شهدادی» در شمال هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در آئین آغاز عملیات اجرایی این طرح گازرسانی، گفت: برای اجرای این طرح ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اظهار کرد: این طرح دارای ۵۵ کیلومتر شبکه توزیع و یکهزار و ۳۵۰ انشعاب است.
همچنین همزمان با هفته دولت امسال و با حضور مسئولان استانی، پروژه گازرسانی به روستاهای «سرخون، باغو، نانگ، فتحالجلیل و دشت امام» با ۹۹ کیلومتر طول شبکه و هزینهای افزونبر یکهزار و ۱۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد که سههزار و ۷۰۰ خانوار از این طرح بهرهمند شدند.
نظر شما