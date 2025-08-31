  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

طرح گازرسانی به روستاهای «سرچاهان و شهدادی» در شمال هرمزگان آغاز شد

بندرعباس- عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای سرچاهان و شهدادی شهرستان حاجی آباد در شمال هرمزگان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مسئولان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در آئین آغاز عملیات اجرایی این طرح گازرسانی، گفت: برای اجرای این طرح ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اظهار کرد: این طرح دارای ۵۵ کیلومتر شبکه توزیع و یک‌هزار و ۳۵۰ انشعاب است.

همچنین همزمان با هفته دولت امسال و با حضور مسئولان استانی، پروژه گازرسانی به روستاهای «سرخون، باغو، نانگ، فتح‌الجلیل و دشت امام» با ۹۹ کیلومتر طول شبکه و هزینه‌ای افزون‌بر یکهزار و ۱۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد که سه‌هزار و ۷۰۰ خانوار از این طرح بهره‌مند شدند.

