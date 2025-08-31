باید و نبایدهای مورد توجه در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه علمی متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته از ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفته است.
متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org و بر اساس توضیحات زیر، کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
دفترچههای راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروههای آزمایشی تا روز یکشنبه ۹ شهریور در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد. انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروههای آزمایشی از سه شنبه ۱۱ شهریور تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.
