به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه علمی متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته از روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است. متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org و بر اساس توضیحات زیر، کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروه‌های آزمایشی از یکشنبه ۹ شهریور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شد. دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون (سراسری سال ۱۴۰۴) در این لینک قابل دریافت است.

همچنین سازمان سنجش آموزش کشور ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ را به منظور کمک به داوطلبان برای انتخاب رشته بهتر منتشر کرده است. ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در این لینک قابل دریافت است.

ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شامل مطالبی از جمله شیوه‌های پذیرش دانشجو، سهمیه بندی، بومی پذیری، روش نمره کل سازی، کارنامه‌های علمی و ملاک انتخاب رشته و مهم‌ترین ضوابط و نکات مورد توجه در انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ است.

مطالبی نیز از جمله «آینده ای روشن با انتخابی آگاهانه، تصمیم گیری برای انتخاب بهترین رشته، با کدام رشته‌ها و شغل‌ها احساس راحتی و رضایت بیشتری دارید؟ مشاور حرفه‌ای کیست؟ نگاهی به وضعیت پذیرش با آزمون، مروری بر مهم‌ترین اشتباهات در انتخاب رشته سال گذشته، پرسش‌های رایج درباره انتخاب رشته آزمون سراسری، بایدها و نبایدهای مورد توجه در انتخاب رشته، راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، گام‌های انتخاب رشته اینترنتی، در حال و هوای انتخاب رشته مواظب خودتان باشید» در این ویژه نامه درج شده است.

انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروه‌های آزمایشی از سه شنبه ۱۱ شهریور آغاز می‌شود و تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.