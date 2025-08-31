سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ فعال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه علمی متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته از روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفته است.
متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
انتخاب رشتههای با آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ از روز سهشنبه ۱۱ شهریور تا شنبه ۱۵ شهریور از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش انجام میشود.
سامانه انتخاب رشته مجازی از امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش، به منظورِ راهنمایی و کمک به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (برای رشتههای با آزمون) در دسترس آنان قرار گرفته است.
ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شامل مطالب مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته از جمله تشریح محتوای کارنامه آزمون، آشنایی با بومی گزینی، انواع سهمیهها، استفاده از انتخاب رشته مجازی و نکتههای مهم در انتخاب رشته اصلی، تدوین و در روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ منتشر میشود. مطالعه این ویژه نامه به متقاضیان و والدین آنها توصیه میشود.
