امکان پذیرش با کارنامه جعلی کنکور وجود ندارد؛ ۹۰۱ هزار نفر مجاز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور امروز ۸ شهریورماه در نشست خبری اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ گفت: کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته (نمره کل نهایی، رتبه، سهمیه و وضعیت بومی) شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (نوبت‌های اول و دوم) از امروز ۸ شهریورماه در سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org قرار گرفته است.

وی افزود: برای یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ متقاضی کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صادر شده است. ۱۲.۵ درصد در گروه علوم ریاضی، ۴۳.۵ درصد در گروه علوم تجربی، ۲۸.۳ درصد در گروه علوم انسانی، ۶ درصد در گروه هنر و ۹.۶ درصد در گروه زبان هستند. بیش از ۹۰۱ هزار نفر از میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته های باآزمون هستند.

ظرفیت پذیرش دانشجو بیش از ۴۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴

محمدی درباره ظرفیت پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۴ گفت: چالش خاصی در این زمینه وجود ندارد و بیش از ۴۵۰ هزار نفر ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها اعلام شده است.

وی گفت: از سال ۱۴۰۵ یک نوبت آزمون سراسری برگزار می شود. کارنامه آزمون ۱۴۰۴ صرفا برای سال ۱۴۰۴ معتبر است و در سال ۱۴۰۵ مورد استفاده قرار نمی گیرد.

گروه آزمایشی اصلی آخرین نوبت آزمون، ملاک عمل قرار گرفته است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: متقاضیانی که در چند نوبت آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در بیش از یک گروه آزمایشی اصلی متفاوت (گروه‌های اصلی عبارتند از: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) شرکت کرده اند باید در زمان تعیین شده اعلامی، گروه آزمایشی اصلی مورد نظر خود را برای انتخاب رشته در حساب کاربری خود تعیین می‌کردند. اگر این کار را نکرده باشند گروه آزمایشی اصلی آخرین نوبت آزمون، ملاک عمل قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیانی که در یکی از دانشگاه‌های فرهنگیان یا تربیت دبیر شهیدرجایی قبول شده‌اند و انصراف خود را در زمان مقرر در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت نکرده‌اند، کارنامه علمی طبق مقررات برای آنان صادر نشده است. اما اگر انصراف خود را اعلام کرده باشند برای آنها کارنامه صادر شده است.

محمدی افزود: متقاضیانی که صرفاً در نوبت اول آزمون سراسری (اردیبهشت‌ماه) سال ۱۴۰۴ شرکت کرده و در زمان ثبت‌نام آزمون نیز اعلام کرده‌اند فقط متقاضی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاه فرهنگیان بودند (چه در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته‌ شده یا نشده باشند) و در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام نکرده‌اند، برای آنان کارنامه ملاک انتخاب رشته تهیه نشده و اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری را ندارند.

انتشار دفترچه های انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی تا یکشنبه ۹ شهریورماه

وی گفت: دفترچه های راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروه های آزمایشی تا روز یکشنبه ۹ شهریورماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد. انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروه های آزمایشی از سه شنبه ۱۱ شهریور آغاز و تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه دارد.

ممنوعیت های ثبت نام در آزمون سراسری سال های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره ‎های آموزش رایگان «شامل: دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت؛ در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا قبل از پایان ثبت‌نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود انصراف قطعی دهند.

وی افزود: همه پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون دوره‎های آموزش رایگان «شامل: دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته‌شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن، که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی می‌دادند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سال جاری، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

محمدی درباره انتخاب رشته گفت: متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌هایِ پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند. متقاضیانی که در یکی از نوبت های اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام کرده و غایب بودند، نیازی به ثبت نام مجدد برای رشته های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ندارند و می‌توانند رشته‌های بدون آزمون را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیانی که قبلاً در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام نکرده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌هایی که پذیرش آنها صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، اقدام کنند.

رئیس سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرد: حتما متقاضیان دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) و توضیحات مندرج در پیوست ها و ویژه نامه انتخاب رشته، را دقیق مطالعه کنند. ما دفترچه را ساده کرده ایم و متقاضیان راحت تر از گذشته می توانند انتخاب رشته کنند. ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ بسیار عملیاتی تهیه شده و متقاضیان و والدین آنها آن را مطالعه کنند.

سامانه انتخاب رشته مجازی معتبرترین سامانه برای کمک به انتخاب رشته است

وی افزود: سامانه انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش معتبرترین سامانه ای است که می تواند به متقاضیان کمک کند تا یک انتخاب رشته مطلوب انجام دهند. یک ابتکار عملی که امسال صورت گرفته این است که مصاحبه هایی با بهترین متخصصان که در تدوین ویژه نامه انتخاب رشته نقش داشته اند، انجام شده است و از شبکه های مختلف منتشر می شود و اطلاعات مفید و کاربردی در اختیار داوطلبان قرار می دهند.

محمدی تاکید کرد: ما در سازمان سنجش به دنبال تغییر رویکرد انتخاب رشته هستیم. از اینکه داوطلب بگوید من کجا قبول می شوم به اینکه من متناسب با توانایی و استعدادم کجا قبول می شوم. نرم افزار مجازی انتخاب رشته مفید ترین مسیر است. اعتقادم بر این است که فرد نباید هزینه زیادی برای انتخاب رشته صرف کند. بنابراین یک انتخاب رشته ساده و اقتصادی و مفید برای داوطلب درنظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر این موضوع که یک بار امکان انتخاب رشته وجود دارد، خاطرنشان کرد: هر فرد می تواند ۱۰ بار فرم انتخاب رشته را ویرایش کند. برخی از دانشگاه ها در طول مدت انتخاب رشته، رشته های جدید را اعلام می کنند که داوطلبان می توانند با توجه به آنها فرم انتخاب رشته خود را تغییر داده و یا اصلاح کنند. پس از انتخاب رشته و دریافت کد رهگیری امکان تغییر آن وجود ندارد.

رئیس سازمان سنجش گفت: آزمون سراسری به عنوان دومین رویداد ملی کشور پس از انتخابات و اولین رویداد علمی کشور در سال ۱۴۰۴ در دو نوبت برگزار شد. در جریان برگزاری نوبت اول در اردیبهشت ماه حادثه دلخراش انفجار در بندر شهیدرجایی و در نوبت دوم در تیرماه جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونی را داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در بالاترین امنیت، کیفیت و رضایت برگزار شد و در عمل دیدیم بعد از برگزاری آزمون در جامعه یک آرامش حاکم شد. احساس آرامش برای همه افراد جاری و ساری شد. علیرغم تاخیرهایی که برای سازمان سنجش ایجاد شد و تصور نمی شد بتوان کارنامه ها را در این زمان تهیه کرد اما با بسیج تمام منابع و امکانات سازمان سنجش این امر رخ داد. در زمان جنگ و تعطیلات سازمان سنجش به هیچ عنوان تعطیل نبود.

محمدی یادآور شد: به دو نکته کلیدی در سازمان سنجش اعتقاد داریم یک نکته این است که اگر در صحبت های مقام معظم رهبری بحث شتاب و رشد علمی مطرح است، موتور محرکه این شتاب علمی نظام دانشگاهی و نظام نخبگانی جامعه است. تهیه دروندادهای علمی مناسب برای نظام دانشگاهی بسیار مهم است که بتوانند فرآیندهای آموزش و پژوهش و فناروی را پیش ببرند. سازمان سنجش خود را مقید می داند که در زمان مناسب نتایج را اعلام کند.

وی افزود: به عنوان یک کارشناس سنجش و ارزیابی نظام آموزش عالی معتقدم تاخیر در بازگشایی سال تحصیلی باعث کاهش کیفیت نظام دانشگاهی می شود. تاکید وزیر علوم این بود که سازمان سنجش به نحوی اقدام کند که فرآیندها در موعد مقرر انجام شوند. خوشبختانه نسبت به سال گذشته زودتر توانستیم کارنامه ملاک عمل داوطلبان را منتشر کنیم.

رئیس سازمان سنجش درباره آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ گفت: نتایج آزمون دکتری در هفته جاری اعلام خواهد شد. اینکه برخی از دانشگاه ها کمتر افرادی را برای مصاحبه دکتری معرفی کرده اند تایید نمی شود. دانشگاه ها یک مقدار ظرفیت اعلام کرده اند و براساس آن چند برابر ظرفیت معرفی شده اند و نکته خاصی در این زمینه به سنجش اعلام نشده است.

وی درباره تعداد کم شرکت کنندگان پسر در کنکور گفت: گروه آزمایشی ریاضی و فنی تنها گروه آزمایشی است که تعداد پسران از دختران بیشتر است. تعداد متقاضیان بیشتر هم پذیرفته شدگان بیشتری دارد. خاصیت آزمون سراسری غربال رتبه های برتر در هر گروه آزمایشی است.

محمدی درباره رشته های هوش مصنوعی و مدیریت و اضافه شدن آنها به عنوان پذیرش استعدادهای درخشان گفت: این موضوع مصوبه شورای استعداد های درخشان است. پس از ابلاغ به سازمان سنجش اعمال می شود.

امکان پذیرش با جعل کارنامه آزمون سراسری وجود ندارد

رئیس سازمان سنجش درباره جعل کارنامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ گفت: مواردی بوده است که داوطلبانی مراجعه کرده اند و کارنامه ای را نشان داده اند که چرا فرد با این کارنامه هیچ جا قبول نشده است، در حالیکه در همان نگاه اول مشخص است که جعل کارنامه صورت گرفته است. برخی از درگاه سازمان سنجش یک اسکرین می گیرند و درصدها و رتبه ها را اعلام می کنند و بعد می گویند چرا پذیرفته نشده اند!

وی افزود: پلیس فتا گردانندگان درگاه ها و سایت هایی را دستگیر کرده است که کارشان جعل کارنامه کنکور است. به داوطلبان توصیه می کنم که هشدار را جدی بگیرند و به شیادان پول ندهند. تحت هیچ شرایطی امکان پذیرش دانشجو و ورود به دانشگاه با جعل کارنامه امکان پذیر نیست. ما با پلیس فتا در حال همکاری هستیم که این سایت ها و گردانندگان را تعطیل کنند.

محمدی درباره اعلام علاقه‌مندی در رشته‌های با آزمونِ دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: داوطلبان در صورت علاقه مندی باید نسبت به پرداخت هزینه آن به تفکیک هر یک از این دوره‌ها از طریق سیستم پرداخت اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش (بخش خرید کارت اعتباری) اقدام و سپس رشته محل های این دانشگاه ها و موسسات را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

لزوم اصلاح مغایرت در سهمیه ایثارگران یا درخواست اعمال سهمیه ایثارگران

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: در صورت مشاهده مغایرت در سهمیه ایثارگران یا درخواست اعمال سهمیه ایثارگران، باید حداکثر تا ۱۲ شهریور به ارگان‌های مربوط (محل تشکیل پرونده ایثارگری) مراجعه و موضوع علت عدم تأیید سهمیه یا درخواست اِعمالِ سهمیه را پیگیری کنند. در صورت تأیید نهایی سهمیه آنان و ارسال مشخصات آنان حداکثر تا ۱۶ شهریور به سازمان سنجش توسط ستاد کل ارگان ذیربط در تهران، سهمیه آنان برای مرحله گزینش نهایی اعمال خواهد شد. در غیر این صورت بعد از ۱۶ شهریور اقدامی در خصوص اعمال سهمیه ایثارگران به عمل نخواهد آمد و این متقاضیان با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد. در صورتی‌که تغییری در وضعیت علمی متقاضیان به دلیل اصلاح سهمیه ایجاد شود، نتیجه در کارنامه آنها اعمال و در دهه سوم شهریور ماه برای اصلاح انتخاب رشته، با این دسته از متقاضیان مساعدت لازم به عمل خواهد آمد.