ابتلای ۲۹ نفر به بیماری سرخک در بابل

وی اظهار کرد: با تدابیر صورت گرفته همه این ۲۹ نفری که در مراکز درمانی بستری بودند، بعد از کسب سلامتی کامل از بیمارستان مرخص شدند.

وی گفت: بنا بر آمارهای اعلام شده در سال جاری، ۵۱۱ مورد سرخک در کل کشور شناسایی شد که در شهرستان بابل با گسترش واکسیناسیون از ۱۷ مرداد به بعد، هیچ مورد قطعی جدیدی در این شهرستان گزارش نشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه اولین مورد ابتلای سرخک در اواخر خرداد ۱۴۰۴ در بیمارستان کودکان امیرکلای بابل مشاهده شد، اظهار کرد: کودک حدود دو ساله از مناطق حاشیه‌نشین بابل با علائم مشکوک بستری شد از آنجایی که موارد بروز سرخک تنها در منطقه «کولی‌های» شهرستان بابل مشاهده شد و در این مناطق مقاومت فرهنگی نسبت به تزریق واکسن وجود داشت.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته و هماهنگی با فرماندار و با کمک نیروهای مردمی موفق به پوشش واکسیناسیون در گروه‌های هدف ۹ ماهه تا ۴۰ ساله را در منطقه «کولی نشین» نزدیک به ۱۰۰ درصد رساندیم.

جهانیان تصریح کرد: البته در برخی از مناطق کولی نشین همچنان مقاومت دریافت واکسن ادامه دارد اما خوشبختانه تاکنون بروز جدیدی در آن منطقه گزارش نشده است.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که در مجموع ۲۹ مورد قطعی سرخک در بابل شناسایی شدکه همگی درمان و با حال عمومی خوب، ترخیص شدند، ادامه داد: پوشش واکسیناسیون در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل بالای ۹۸.۵ درصد است در حالی‌که شاخص کشوری مرکز مدیریت بیماری‌ها ۹۵ درصد تعیین شده است.