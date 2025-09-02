  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

جمع آوری ۱۴۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در هیرمند

هیرمند - فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند از جمع آوری 144 نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز افغانستانی در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در شهرستان هیرمند اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۱۴۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۱۰ نفر متهم جرایم مختلف، ۱۷ نفر معتاد متجاهر دستگیر و ۷ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف و حادثه ساز نیز توقیف شدند.

وی در پایان کشف یک کیلو ۷۴۵ گرم انواع مواد مخدر و یک قبضه سلاح جنگی به همراه ۲ تیغه خشاب و ۲۶ عدد فشنگ جنگی و ۳ قبضه سلاح شکاری را از دیگر دستاوردهای این طرح برشمرد.

