جمع آوری ۱۴۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در هیرمند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در شهرستان هیرمند اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۱۴۴ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۱۰ نفر متهم جرایم مختلف، ۱۷ نفر معتاد متجاهر دستگیر و ۷ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف و حادثه ساز نیز توقیف شدند.

وی در پایان کشف یک کیلو ۷۴۵ گرم انواع مواد مخدر و یک قبضه سلاح جنگی به همراه ۲ تیغه خشاب و ۲۶ عدد فشنگ جنگی و ۳ قبضه سلاح شکاری را از دیگر دستاوردهای این طرح برشمرد.