به گزارش خبرگزاری مهر، میثم نوروزیان، مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک شهر تهران، با حضور در نمایشگاه بینالمللی حملونقل و لجستیک تهران از آخرین دستاوردهای شرکتها و استارتآپهای فعال در حوزه حملونقل هوشمند، تجهیزات لجستیکی و سامانههای مدیریت زنجیره تأمین بازدید کرد.
نوروزیان در جریان بازدید از غرفههای شرکتهای دانشبنیان و ارائهدهندگان فناوریهای نوین، ضمن گفتگو با فعالان این صنعت، بر اهمیت یکپارچهسازی دادههای حملونقلی، هوشمندسازی انبارداری، استفاده از سامانههای ردیابی و مدیریت ناوگان، و بهکارگیری راهکارهای کاهش هزینههای لجستیکی تأکید کرد.
وی افزود: نمایشگاههای تخصصی، علاوه بر معرفی ظرفیتها و محصولات جدید، نقش مهمی در همافزایی میان شرکتهای فناوری، اپراتورهای حملونقل، تولیدکنندگان تجهیزات و سازمانهای مدیریت شهری دارند و میتوانند زمینهساز شکلگیری پروژههای مشترک در حوزه حملونقل پایدار باشند.
مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران، با اشاره به تجربه موفق برخی شهرهای پیشرو در بهکارگیری فناوریهای دیجیتال در لجستیک شهری، توسعه این بخش را یکی از پیشنیازهای کلیدی در ارتقای بهرهوری حملونقل کشور دانست و بر حمایت از نوآوری و سرمایهگذاری در حوزه حملونقل هوشمند تأکید کرد.
