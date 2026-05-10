آغاز عملیات اجرایی مطالعات جامع ترافیک تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم نوروزیان، با اشاره به ابلاغیه شورای عالی ترافیک کشور و لزوم بازنگری در اسناد بالادستی، از آغاز رسمی فرآیند تدوین «طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک ۱۴۰۵» خبر داد.

وی این پروژه را حیاتی‌ترین زنجیره تصمیم‌سازی برای آینده تردد در کلان‌شهر تهران دانست.

مدیرعامل شرکت مطالعات ترافیک با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی در سال جاری اظهار داشت: با نگاه بلند مدیریت شهری، برای نخستین بار در تاریخ تأسیس این شرکت، تمامی مراحل اجرایی طرح جامع ذیل یک برنامه زمان‌بندی دقیق و بودجه مصوب، تحت نظارت و کنترل مستقیم مدیریت شهری و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. این سطح از شفافیت عملیاتی، فرصتی بی‌نظیر برای ارتقای استانداردهای فنی و صیانت از حقوق شهروندان فراهم آورده که بابت این حسن اعتماد و فراهم شدن بستر خدمت تخصصی، قدردان مدیریت شهری هستیم.

وی با تشریح ابعاد فنی این کلان‌پروژه افزود: تدوین طرح جامع، تنها یک پژوهش تئوریک نیست، بلکه یک عملیات مهندسی گسترده شامل آماربرداری‌های دقیق میدانی، کالیبراسیون مدل‌های ریاضی و شبیه‌سازی سناریوهای ترافیکی است. این زنجیره داده‌ها که تخصص بومی‌سازی شده این شرکت است، با دقت بالایی دنبال می‌شود تا خروجی آن به عنوان یک سند قابل اتکا در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد. امیدواریم با لطف خداوند متعال و تعهد اخلاقی کارشناسان، این امانت فنی را همچون سه دوره گذشته با صبوری و دقت حرفه‌ای به سرمنزل مقصود برسانیم.