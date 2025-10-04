به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران؛ نشست تخصصی بررسی پروژه‌های مطالعاتی و موضوعات کلیدی حمل‌ونقل شهری و ایمنی ترافیک با حضور میثم نوروزیان، مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران و غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست که با محوریت هم‌افزایی پژوهش و اجرا در راستای سیاست‌های جاری مدیریت شهری تهران و مرور پروژه‌های مطالعاتی طرح جامع حمل‌ونقل و توسعه شهری برگزار شد، طرفین نسبت به امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک اقدام کردند.

موضوعاتی همچون ایمنی کاربران آسیب‌پذیر، بازنگری در معابر شهری، ارزیابی سیاست‌گذاری‌های موجود، توسعه رویکرد «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی» (TOD)، چالش‌های ترافیکی تهران، نقش هوش مصنوعی در مدیریت هوشمند حمل‌ونقل، ساماندهی پارکینگ‌های شهری ، گسترش پیاده و استفاده از دوچرخه و اسکوتر به عنوان مُد پاک و دوستدار محیط‌ زیست در نشست مذکور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

میثم نوروزیان با تأکید بر اهمیت و ضرورت هماهنگی و همگرایی دستگاه‌های اجرایی در انجام پژوهش‌ها و اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف طرح جامع حمل‌ونقل، اعلام کرد: تقویت فرهنگ ترافیک، ارتقای ایمنی شهروندان و ترویج مُدهای حمل‌ونقل پاک مانند دوچرخه، مسیر حرکت مدیریت شهری تهران را روشن‌تر می‌کند.

غزال راهب نیز لزوم پیوند آثار و نتایج مطالعات با تصمیم‌سازی‌های شهری و قرار دادن خروجی نشست‌های تخصصی در اختیار شهرداری تهران و نهادهای مسئول را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: به‌ کارگیری این مطالعات، نه تنها در برنامه‌ریزی‌های کلان، بلکه در مباحثی همچون توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه و حمل‌ونقل پاک نیز همسو با سیاست‌های فعلی مدیریت شهری می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، طرفین بر تقویت ظرفیت‌های پژوهشی، تبادل داده‌ها و پشتیبانی از اجرای سیاست‌های مدیریت شهری تهران تأکید کردند و انتظار می‌رود، این توافق به عنوان گامی مؤثر در جهت نزدیک‌تر شدن پژوهش‌های علمی به اجرا، شتاب‌بخش مسیر توسعه حمل‌ونقل پایدار در پایتخت باشد.